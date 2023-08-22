Staj yaptığı asansör firmasına ortak oldu

Eray ŞEN/ADANA

Mühendis Berkehan Canatar, sektöre nasıl adım attığını ve şirket olarak yaptıkları faaliyetleri anlattı. Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi olduğu dönemde aynı zamanda memleketi olan Adana’ya gelerek gönüllü stajyerlik yaptığını belirten Canatar, “Pandemi dönemiydi ve kariyerimi asansör sektöründe yapmaya karar vermiştim. Önce üçüncü sınıfta 2 H Asansör’de gönüllü stajyer olarak sektöre adım attım, sonra Finlandiya markası bir asansör firmasında ikinci stajımı gerçekleştirdim. 2022 yılında mezun olduktan sonra da Adana’ya döndüm ve daha önce staj yaptığım şirkete ortak oldum” dedi.

Şirketin sektördeki geçmişinin 1975 yılına kadar uzandığını vurgulayan Canatar, “İlk zamanlar başka bir isimle faaliyet gösteren firma, 2010 yılından bu yana 2 H Asansör adı ile çalışmalara devam ediyor. Asansör bakımı, montajı, arızası, servisi hizmetler veriyoruz. Apartman, fabrika gibi binalara yönelik çalışmaların dışında müteahhitler ile proje bazlı çalışmalar da yapıyoruz. Ayrıca uzun zamandır kullanılan asansörlerin yenilenmesine yönelik modernizasyon, revizyon gibi faaliyetlerimiz var” bilgisini verdi.

Adana’da resmi kurumlardan PTT, EnerjiSa bünyesindeki Toroslar Elektrik, eğitim sektöründe Okyanus ve TED Kolejleri, perakende alanında Groseri marketler zinciri gibi önemli kurum ve şirketlere hizmet verdiklerinin altını çizen Canatar, Adana ve Ceyhan’daki iki ayrı işyerinde yaklaşık 30 personel istihdam etiklerini, Osmaniye gibi yakın illere de hizmet verdiklerini kaydetti.

“Ceyhan OSB’de üretim için plan yapıyoruz”

Bir asansörün, elektrik, elektronik ve mekanik bölümlerden meydana geldiğini ifade eden Canatar, şöyle devam etti: “ Bütünü oluşturan parçalar, farklı firmalar tarafından farklı markalar adı altında üretiliyor. Bunları alıp birleştirip, montajını yaparak kendi asansör markamızı oluşturuyoruz. Hedefimiz; arıza, servis, modernizasyon ve bakım hizmetlerinde en üst seviyede müşteri memnuniyetini sağlamak, ayrıca asansörde kullanılan malzemelerin üretimini yapmak. Bu amaçla Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’nde imalata yönelik arazi arayışımız var. Adımlarımızı doğru atmak, doğru kararlar vermek istiyoruz, çünkü ülke ekonomisindeki enflasyon sorunu bu konuda vereceğimiz kararlarda çok dikkatli olmayı gerektiriyor.”

“Güvenlik için asansör kültürü şart”

Asansör güvenliğinin öncelikle bilinçli kullanıcı olmaktan geçtiğini belirten Canatar, “Toplumda nasıl bir trafik kültürü olması gerekiyorsa, asansör kültürünün de oluşması gerekiyor. Kullanıcılar kendilerine düşen sorumluluklara özen göstermeli, kullanım talimatlarına harfiyen uymalı” diye konuştu.