STARKGEN’in Genel Müdürü Murat Erkmen oldu

GAZİANTEP / EKONOMİ

Dünya çapında enerji üretim ekipmanları tasarlayan, üreten ve dağıtan küresel bir şirket olan STARKGEN Jeneratör, ürettiği ekipmanın ötesinde, benzersiz uygulama ve mühendislik bilgisiyle müşterilerine mükemmel tasarım ve servis yeteneklerini de kapsayan değerler sunmaktadır.

Erkmen, Borusan Makina ve Güç Sistemleri, Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş, WAT Motor BBC Elektrik Motorları A.Ş gibi kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulundu.

Murat Erkmen kimdir?

Murat Erkmen, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Mezunu olup, iş yaşamına Arçelik de Kalite Güvence mühendisi olarak başlamıştır. İş makinaları sektörüne 1985 yılında geçen Murat Erkmen 2018 yılına kadar sektörde üst düzey görevlerde çalışmıştır. 2018 yılından bu yana Akılyolu Danışmanlık kurucu ortağı olarak satış ve liderlik eğitimleri ve çeşitli şirketlere kurumsal gelişim danışmanlığı yapmıştır. Murat Erkmen evli ve bir çocuk babasıdır.