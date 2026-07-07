Stay Property Konya'da ofis açtı, Alanya projesini tanıttı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya'da yeni satış ofisini hizmete açan Stay Property, düzenlediği basın toplantısıyla hem yeni ofisini tanıttı hem de Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde hayata geçirdiği yeni konut projesinin yatırım detaylarını paylaştı.

Toplantıda konuşan Stay Property yetkilisi Mehmet Kenan Keleş, “Şirketimiz Stay Property olarak 15 yıllık sektör tecrübemizle Alanya merkezli; Dubai, Moskova, Kıbrıs, Kazakistan, İstanbul ve şimdi de Konya'da olmak üzere inşaat, emlak sektöründe faaliyet gösteren güçlü bir firmayız. Dipnot olarak, bu şehirlerimizde ve yurt dışında da şubelerimiz bulunmakta. Londra merkezli, Sırbistan merkezli, şubemiz daha açılacak ama daha resmiyet kazanmadı” dedi. Farklı ülkelerde binlerce yatırımcıya hizmet sunmuş olmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Keleş”15 yıllık yolculuğumuz boyunca başarımızın temelinde şeffaflık ve güven yer almıştır. Stay Property ailesi olarak geleceğe güvenle bakıyor, ülkemizin gayrimenkul sektöründeki başarı hikayesini birlikte büyütmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Bu başarımızın temelinde, müşterilerimizin bize duyduğu sarsılmaz güven yer almaktadır. Bu süreçte bizlere güvenen tüm müşterilerimize, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ta denize yalnızca 1.5 kilometre uzaklıkta

Stay Property lansmana özel hazırladığı projeden bahseden Betül Gülendam Yıldız “Lady Mary ve Solaris Paradise isimli iki bloktan oluşan bu projemiz, toplam 103 daireden oluşmaktadır. Yoğun ilgi sayesinde bugün sadece 30 dairemiz satıştadır. Projemiz Alanya Demirtaş'ta bulunup, denize yalnızca 1.5 kilometre uzaklıkta olup, otel konseptinde hizmet vermektedir.

Daire fiyatlarımız, lansmana özel yalnızca 49.500 Euro'dan başlamaktadır. Ayrıca yatırımcılarımız için yüzde 50 peşinat, geri kalanını 24 ay vadeyle ödeyebileceğiniz bir ödeme kolaylığı da sizlere sunuyoruz. Proje teslim tarihimiz ise 2028 Mart ayı olarak planlanmaktadır” dedi.

Yatırımcılara pasif gelir sağlıyoruz

Stay Property satış danışmanı Şener Çetintaş Demirtaş'taki 103 dairelik projede 1+1 dairelerin lansmana özel 49 bin 500 Euro'dan satışa sunulduğunu belirterek, bu kampanyanın Ağustos sonuna kadar Konya'ya özel uygulanacağını söyledi.

Çetintaş, turizm sertifikalı ve ruhsatlı projedeki dairelerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık kiralamaya uygun olduğunu ifade ederek, "Demirtaş'ta benzer 1+1 daireler 100 bin Euro'dan başlıyor. Kalmadığınız dönemlerde kiralama hizmetimizle yatırımcılara pasif gelir sağlıyoruz” dedi.

Projenin otel konseptinde tasarlandığını belirten Çetintaş, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, oyun alanları, otopark, jeneratör, ücretsiz Wi-Fi ile denize ve markete servis hizmeti sunulduğunu, konaklama ve kiralama süreçlerinde de Stay Property'nin destek verdiğini söyledi. Sözlerini katılımcılara teşekkür ederek sonlandırdı.Stay Property ekibi tüm Konya halkını 11 Temmuz Meramda Büyük Ofis açılışına kamuoyunu davet ederek toplantı sonlandırıldı.