STD Transformatör 1.3 milyarlık yeni yatırımı 2026’da devreye alacak

STD Trasformatör Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Noyan Yiğit Dağsuyu, geçtiğimiz günlerde yapılan törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ile paylaştığı sahnede TOBB’nin ‘en hızlı büyüyen şirketler’ ödülünü aldı.

EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, daha önce de 2006–2018 ve 2012–2015 dönemlerinde ‘hızlı büyüyen şirketler’ listesinde yer alarak sürdürülebilir büyüme performanslarını kanıtladıklarını belirten Dağsuyu, ayrıca 2023 ve 2024 yıllarında Elektrik Elektronik İhracatçıları Birliği Onur Ödülü’nü aldıklarını kaydetti. STD’nin ihracat gücü ve global pazarlardaki etkili performansına yönelik adımlar attıkların söyleyen Dağsuyu, bu kapsamda hayata geçirdikleri yeni yatırım hakkında şu bilgileri verdi:

“Endüstri 4.0 standartlarına uyumlu bir tesis olacak”

“STD Transformatör olarak yeni bir yatırıma başladık. Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 20–25 bin metrekare alanda son teknolojiyle donatılmış güç ve dağıtım transformatörleri fabrikasının temelini attık. Yeni tesisimizin toplam yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira ve burada 300 kV / 250 MVA seviyesine kadar güç trafoları üreteceğiz. 2026 yılında devreye almayı planladığımız fabrikamız endüstri 4.0 standartlarına uyumlu, yapay zekâ destekli tasarım kabiliyetine sahip ve LEED sertifikalı yeşil bina konseptiyle inşa edilecek.”

“Yıllık üretim kapasitemiz 8 bin 100 üniteye çıkacak”

Dağsuyu, yeni tesisle birlikte STD’nin yıllık üretim kapasitesinin 2 bin 700 üniteden 8 bin 100 üniteye çıkacağını belirterek, “Halihazırda 80 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ürünlerimizin yüzde 90’ı Avrupa pazarına gidiyor. Yeni yatırımımız aynı zamanda, Amerika pazarına açılım için de önemli bir adım olacak” diye konuştu.

Türkiye’nin transformatör üretiminde global ölçekte önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Dağsuyu, “Bu yatırımla hem Türk mühendisliğinin gücünü hem de Türkiye markasını dünyada en üst seviyede temsil etmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Şirketin kuruluşundan bu yana her yıl ortalama yüzde 100 büyüme kaydettiğine dikkat çeken Dağsuyu, “Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin en bilinen global transformatör üreticilerinden biri olmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.