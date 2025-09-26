  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. STD Transformatör 1.3 milyarlık yeni yatırımı 2026’da devreye alacak
Takip Et

STD Transformatör 1.3 milyarlık yeni yatırımı 2026’da devreye alacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesinde bir kez daha yer alan STD Transformatör, 1 milyar 300 milyon lira yatırım maliyeti olan yeni tesisini 2026 yılında devreye alacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
STD Transformatör 1.3 milyarlık yeni yatırımı 2026’da devreye alacak
(Soldan sağa) ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Başkanı Rifat Hicarcıklıoğlu, STD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Noyan Yiğit Dağsuyu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘en hızlı büyüyenler’ ödül töreninde.
Takip Et

Eray ŞEN/ADANA 

STD Trasformatör Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Noyan Yiğit Dağsuyu, geçtiğimiz günlerde yapılan törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ile paylaştığı sahnede TOBB’nin ‘en hızlı büyüyen şirketler’ ödülünü aldı.

EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, daha önce de 2006–2018 ve 2012–2015 dönemlerinde ‘hızlı büyüyen şirketler’ listesinde yer alarak sürdürülebilir büyüme performanslarını kanıtladıklarını belirten Dağsuyu, ayrıca 2023 ve 2024 yıllarında Elektrik Elektronik İhracatçıları Birliği Onur Ödülü’nü aldıklarını kaydetti. STD’nin ihracat gücü ve global pazarlardaki etkili performansına yönelik adımlar attıkların söyleyen Dağsuyu, bu kapsamda hayata geçirdikleri yeni yatırım hakkında şu bilgileri verdi:

“Endüstri 4.0 standartlarına uyumlu bir tesis olacak”

“STD Transformatör olarak yeni bir yatırıma başladık. Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 20–25 bin metrekare alanda son teknolojiyle donatılmış güç ve dağıtım transformatörleri fabrikasının temelini attık. Yeni tesisimizin toplam yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira ve burada 300 kV / 250 MVA seviyesine kadar güç trafoları üreteceğiz. 2026 yılında devreye almayı planladığımız fabrikamız endüstri 4.0 standartlarına uyumlu, yapay zekâ destekli tasarım kabiliyetine sahip ve LEED sertifikalı yeşil bina konseptiyle inşa edilecek.”

“Yıllık üretim kapasitemiz 8 bin 100 üniteye çıkacak”

Dağsuyu, yeni tesisle birlikte STD’nin yıllık üretim kapasitesinin 2 bin 700 üniteden 8 bin 100 üniteye çıkacağını belirterek, “Halihazırda 80 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ürünlerimizin yüzde 90’ı Avrupa pazarına gidiyor. Yeni yatırımımız aynı zamanda, Amerika pazarına açılım için de önemli bir adım olacak” diye konuştu.

Türkiye’nin transformatör üretiminde global ölçekte önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Dağsuyu, “Bu yatırımla hem Türk mühendisliğinin gücünü hem de Türkiye markasını dünyada en üst seviyede temsil etmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Şirketin kuruluşundan bu yana her yıl ortalama yüzde 100 büyüme kaydettiğine dikkat çeken Dağsuyu, “Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin en bilinen global transformatör üreticilerinden biri olmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

 

 

Şehirler
Türkiye’nin en hızlı büyüyenlerinde Mersin imzası
Türkiye’nin en hızlı büyüyenlerinde Mersin imzası
Altın Koza Onur Ödülleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay’ın
Altın Koza Onur Ödülleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay’ın
Adana sanayisi dayanıklı çıktı!
Adana sanayisi dayanıklı çıktı!
Yeşim Işıklı: “Sanayiciler öngörülebilir ekonomi politikası ve güçlü hukuk devleti istiyor”
Yeşim Işıklı: “Sanayiciler öngörülebilir ekonomi politikası ve güçlü hukuk devleti istiyor”
İAOSB’de sanayiciler Bakan Yardımcısı İnan ile buluştu
İAOSB’de sanayiciler Bakan Yardımcısı İnan ile buluştu
Türk mobilya ihracatçılarının yeni rotası Balkanlar
Türk mobilya ihracatçılarının yeni rotası Balkanlar