Steel Summit 2026, küresel çelik sektörünü ikinci kez Çeşme’de buluşturacak

İZMİR / EKONOMİ

Küresel demir çelik sektörünün önde gelen temsilcilerini ikinci kez bir araya getirecek olan 2. Uluslararası Çelik Sanayi ve Küresel Piyasalar Zirvesi Steel Summit 2026, 13–15 Mayıs 2026 tarihlerinde İzmir/Çeşme Swissôtel Resort & Spa’da gerçekleştirilecek.

SteelRadar tarafından organize edilen buluşma, ticaret politikalarından yeşil dönüşüme kadar endüstrinin öne çıkan başlıklarına ev sahipliği yapacak. Sektörün en kapsamlı platformlarından biri olma niteliği taşıyan zirve, çelik sektörünün en sıcak gündem başlıklarının ele alınacağı ve üst düzey katılımla gerçekleştirilecek kapsamlı bir platform olma niteliği taşıyor. Üç gün sürecek yoğun program boyunca katılımcılar; çelik ticareti, ham madde tedariki, sürdürülebilirlik, küresel pazar dinamikleri ve ekonomik gelişmeler gibi kritik başlıkları detaylıca masaya yatırırken, özel iş görüşmeleri ve networking etkinlikleri sayesinde uluslararası bağlantılarını güçlendirme fırsatı yakalayacak.

“Sektörün küresel yol haritası Çeşme’de belirlenecek”

SteelRadar Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, zirvenin önemine ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'den ve dünyanın farklı coğrafyalarından 400'den fazla katılımcı ile 200'den fazla şirket temsilcisinin bu büyük buluşmada yer alacağını belirtti.

Zirvenin küresel çelik değer zincirinin ana buluşma noktası olacağını vurgulayan Öztüre, bu konferans ile sektörün küresel yol haritasının çizildiği güçlü bir platform oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

2025 yılında üretimini yüzde 3,3 oranında artıran Türkiye’nin küresel belirsizliklere rağmen güçlü konumunu koruduğuna dikkat çeken Öztüre, özellikle katma değerli ürünler ekseninde Türk çelik sektörünün sunduğu fırsatları dünya gündemine taşımayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Zirve kapsamında düzenlenecek altı farklı oturumda ham madde ticaretinden karbon ekonomisine, yassı ve uzun ürün piyasalarından makroekonomik görünüme kadar oldukça geniş bir yelpaze ele alınacak. Etkinliğin öne çıkan konuşmacıları arasında EUROMETAL Başkanı Alexander Julius, Libya Demir Çelik (LISCO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mohamed Abdul Malik Elifigh ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin gibi isimler bulunuyor.

Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerinden geniş bir katılımın beklendiği zirvede; çelik üreticilerinden lojistik firmalarına, teknoloji şirketlerinden finans kuruluşlarına kadar sektörün tüm bileşenleri temsil edilecek. Etkinlik boyunca sunulacak Türkçe-İngilizce simultane tercüme hizmeti ise farklı ülkelerden gelen profesyoneller için kesintisiz bir iletişim ortamı sağlayacak.