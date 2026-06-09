Steınway & Sons Piyanosu DEÜ Devlet Konservatuarı’nda

EKONOMİ / İZMİR

Arkas Holding tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarına kazandırılan Steinway & Sons marka piyanonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin ‘Eğitimin, Bilimin, Sanatın, Sporun, Hayatın Merkezi’ mottosunu bu anlayışla benimsediğini belirterek, sanatın da üniversitenin temel değerleri arasında yer aldığını vurguladı. Devlet Konservatuvarına kazandırılan Steinway & Sons piyanosunun öğrencilerin eğitim süreçlerine önemli katkılar sağlayacağını belirten Yılmaz, sanata ve genç sanatçıların yetişmesine sunduğu destek dolayısıyla Lucien Arkas’a ve Arkas Holding’e teşekkür etti.

Alper Kazancıoğlu: “Önemli bir kazanım elde ettik”

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Alper Kazancıoğlu ise konuşmasında piyanonun konservatuvara kazandırılması sürecine değinerek, Steinway & Sons marka bir piyanonun öğrenciler için büyük bir kazanım olacağını ilk kez Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile paylaştığında, Rektörün hiç tereddüt etmeden projeye destek verdiğini ifade etti. Bir sanatçının yetişmesinin uzun yıllar süren emek ve özveri gerektirdiğini belirten Kazancıoğlu, konservatuvara kazandırılan Steinway & Sons konser piyanosunun yalnızca bir enstrüman değil, genç sanatçılara duyulan güvenin, eğitime verilen değerin ve sanatın geleceğine yapılan yatırımın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Bu kıymetli katkı dolayısıyla Lucien Arkas ve Arkas Holding ailesine teşekkür eden Kazancıoğlu, öğrencilerin artık dünyanın önde gelen konser salonlarında kullanılan bir enstrümanı eğitim süreçlerinde tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacağını ifade etti. Bu imkânın öğrencilerin özgüvenlerine ve sanatsal gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Kazancıoğlu, bugün bu salonda eğitim gören gençlerin gelecekte ulusal ve uluslararası sahnelerde Türkiye’yi başarıyla temsil edeceklerine inandığını dile getirdi. Kazancıoğlu, Steinway & Sons piyanosunun konservatuvar öğrencilerinin sanatsal yolculuklarında önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, sürece katkı sunan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’a, Lucien Arkas’a ve Arkas Holding’e teşekkür etti.