“Su altyapısının geliştirilmesi, açlıkla mücadelede kilit rol oynayacak”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Tarım ve Gıda İhracatında Gelecek Vizyonu Paneli, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu iş birliğiyle Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, “Kurulumuz çözüm önerilerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na sunma yetkisine sahip. Bu sayede sektör sorunları üst düzeyde ele alınacak. Tarım diplomasisi Türkiye'nin küresel entegrasyonu ve bölgesel güç olma hedefleri açısından kritik ve bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz. İklim değişikliği ve su yönetiminin tarım sektörü üzerindeki etkileri büyük. Su altyapısının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması, açlıkla mücadelede kilit rol oynayacak” dedi.

Hayrettin Uçak: “Ürünlerimizin %20’sini değerlendiremiyoruz”

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ülkemizde 2024 yılında 33 milyon tonu sebze, 28 milyon tonu meyve olmak üzere toplam 61 milyon ton meyve sebze üretimi gerçekleşti. 2024 yılı ihracatımıza baktığımızda ise 4.2 milyon tonluk bir ihracatımızın gerçekleştiğini görüyoruz. Hasatta, depoda, markette yaşanan gıda kayıpları yüzünden ürettiğimiz ürünlerin %20’sini değerlendiremiyoruz. Gerekli önlemleri alırsak, yıllık 6 miyar dolar olan yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatımızı 2030 yılında 10 milyar dolara çıkarabiliriz” diye konuştu.

Mehmet Ali Işık: “Sürdürülebilir üretim gibi konular öncelikli olmalı”

EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Katma değerli üretim, sürdürülebilir tarım, iklim değişikliğine uyum, kalıntısız ve izlenebilir ürünler, yeni dönem ihracat vizyonumuzun temel taşları. Sürdürülebilir üretim ve ihracat, gıda güvenliği ve kalite, gıda kayıpları, verimlilik gibi konular öncelikli çözüm alanlarımız olmalı” diye konuştu.

Muhammet Öztürk: “Hedef, yenilikçi gıda ürünlerinin global merkezi olmak”

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, “2025 yılında zorluklara rağmen ihracatımızı 1 milyar doların üzerinde kapatacağımızı öngörüyoruz. 10 yıl içinde ülkemizi sadece hammadde tedarikçisi değil, yenilikçi gıda ürünlerinin global merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bedri Girit: “Uzun vadede 10 milyar dolar hedefi”

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “2025 yılının sonunda hedefimiz; 4,1 milyar dolara ulaşmak. Uzun vadede, 2028’de 4,7 milyar dolar, 2040 yılında ise 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Alabalık, Türk somonu, levrek ve çipura ihracatında dünya lideri. Tavuk etinde entegre üretim tesislerimiz sayesinde dünyada en çok kanatlı üretimi yapan ilk 10 ülke arasındayız. Çam balı üretiminde dünya lideriyiz. İlk 10 yumurta üreticisi, ilk 5 yumurta ihracatçısı ülkesinden biri haline geldik” diye konuştu.