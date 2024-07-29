Su sporları merkezi Yamula’da Dragon Festivali

KAYSERİ / EKONOMİ

Kocasinan Belediyesi’nin Uniplay Summer Fest İşbirliği ile Kayseri’nin denizinde ilk kez düzenlediği, dünyanın üç büyük festivalinden biri olan Dragon Festivali’nde 36 takımdan oluşan 720 sporcu yarıştı. Kayseri’nin denizinde yarışmayı izleyen şehir dışından ve Kayseri’den akın eden vatandaşlar, etkinliğin il gününde keyifli zaman geçirdi. Festivalde nefes kesen yarışlarla birlikte renkli görüntüler de ortaya çıktı. Sporcular birincilik için suda ter dökerken, festival alanında ise vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri’nin denizi Yamula ’ya vatandaşlarımızın gelmesi için değişik aktiviteler yapılıyor. Dragon Festivali’nde bunlardan biridir. Kamu ve özel takımlardan oluşan organizasyon olmasından dolayı spora teşvik edilmesine de büyük rol oynuyor. Ayrıca buranın su sporları merkezi olması için yoğun gayret ediyoruz. Bu noktada bölgeye kazandırılan tesisin haftaya açılışının yapılacağının müjdesini buradan veriyorum. Tesis için kano ve yelkenler alındı ve hazır bekliyor. Bugün ki etkinlik ise mütevazı ve keyifli bir organizasyon olmuş. Başkanımızı tebrik ediyorum. Kocasinan Belediyesi’nin Yamula’ da başlattığı tanıtım ataklarının devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Kayseri’ye sözümüz var. Yamula’yı orman haline getireceğiz. Milyonlarca ağaç diktik. Seneye burası bambaşka olacak” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı hale gelmesi için farklı projeler ve çalışmalara imza attıklarının altını çizen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Hemşerilerime hizmet etmek, mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gerek hafta sonu gerekse başka zaman diliminde bir nebze olsun şehrin stersinden uzaklaşıp, burada keyifli vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Hemşerilerimizi burada ki güzelliklerle buluşturuyoruz. Su sporların merkezi olması için çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah yaptığımız hizmetlerle Yamula, yakın zamanda su sporları merkezi olacak. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin şehrimizde daha fazla yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki gün süren etkinliklerin ilk gününde yarışmacılar kıyasıya yarıştı. İlk gününde dereceye girenlere ödüllerini Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar takdim etti. Günün final yarışının birinci sırada tamamlayarak, Dragon Bot Federasyon (DBF) kupasının sahibi SPOR A.Ş olurken ikinci İl Jandarma Komutanlığı, üçüncü Kayseri Emniyet Müdürlüğü, dördüncü Hes Kablo, beşinci KCETAŞ ve altıncı ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı oldu.