Su Ürünleri OTB’de altyapı ve elektrik ihalesi yapıldı

ADANA/EKONOMİ

Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesinde (OTB) altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi ile ilgili sözleşme imzalanarak sahada fiziki uygulama sürecine adım atıldı.

Adana Valiliğinde düzenlenen program kapsamında, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Müteşebbis Heyet Toplantısı da gerçekleştirildi. Mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Yavuz, projenin Türkiye ve Avrupa ölçeğinde stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Yavuz, "Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Tarım Bölgemizin altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi ihale sözleşmesini imzalayarak sahadaki yapım çalışmalarında yeni ve somut bir safhaya geçmenin gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1.3 milyar TL yatırım tutarıyla; içme-kullanma suyundan atık su ve elektrik şebekelerine kadar tüm altyapıyı kapsayan bu devasa hamle, projemizin sahadaki yükselişini hızlandıracaktır" dedi.

Müteşebbis Heyet toplantısında çalışmaların son durumunu incelediklerini aktaran Vali Yavuz, "Gelecek döneme ilişkin atacağımız adımları kararlaştırdık. Ülkemizin ve Avrupa’nın ilk Su Ürünleri OTB’si olma unvanını taşıyan bu stratejik yatırımla; bereketli Çukurova’mızın ve Karataş’ımızın eşsiz potansiyelini katma değerli üretime, nitelikli yatırıma ve güçlü bir istihdama dönüştürme hedefimizde kararlıyız. Adana’mızın üretim gücüne güç katacak, Karataş ilçemizin ekonomik ve sosyal çehresini kökten değiştirecek bu dev projenin her aşamasını yakından ve titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Programa; Vali Mustafa Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Karataş Kaymakamı Ozan Onu, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Adana Ticaret Borsası 8ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, müteşebbis heyet üyeleri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.