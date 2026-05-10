Su ürünleri ve hayvansal mamullerde, Sektör Kurulu Başkanlığına Sinan Kızıltan tekrar seçildi

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’ye, yılda 4 milyar doların üzerinde döviz kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 2026-30 döneminde görev yapacak sektör kurulu oluştu. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanlığına Sinan Kızıltan yeniden seçildi.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkan Yardımcılıklarına; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz getirildiler.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2022 yılı başında 3,4 milyar dolar olan ihracatını 2025 yılı sonunda 4 milyar 46 milyon dolara ulaştırdıkları bilgisini veren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2030 yılı için 5 milyar dolar ihracat hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Su ürünleri sektörünün ihracatı domine ettiğini söyleyen Kızıltan, “Su ürünleri sektörümüz 2025 yılı sonunda 2 milyar 243 milyon dolar ihracat hacmine ulaştı. 2030 yılında 3,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmak için fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, turqualıty projelerini devreye alacağız” ifadelerini kullandı.