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SUBÜ’den Özbekistan’ın 12 üniversitesi ile iş birliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu’nda Özbekistan’dan 12 üniversite ile iş birliği protokolü imzaladı.

Haber Merkezi
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SUBÜ’den Özbekistan’ın 12 üniversitesi ile iş birliği
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde SUBÜ adına Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık protokolleri imza altına aldı. Özbekistan’ın 12 üniversitesi ve SUBÜ arasında imzalanan protokoller ile üniversitelerin ortaklığında projeler, eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller düzenlenmesi; karşılıklı akademik ve idari personel ile öğrenci değişiminin sağlanması; Ar-Ge, tasarım, üretim-ürün geliştirme vb. faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanıyor.

Önemli adımların önünü açacak

Daha önce de Özbekistan’dan 7 üniversite ile protokol imzaladıklarını hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Gönül bağımızın bulunduğu, ortak bir geçmişe ve kültüre sahip olduğumuz coğrafyalarla yeni iş birlikleri yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyası özellikle siyasi alanda atılan adımlarla birlikteliğini güçlendiriyor. Biz de imzaladığımız protokoller ve birlikte iş yürütme çabalarımızla buna katkı sunmaya gayret ediyoruz. Özbekistan gerek nüfusu gerekse sahip olduğu imkânlarla Orta Asya’da öne çıkan ve gelecekte bölge içinde önem kazanacak bir ülke. Güçlü üniversite altyapısı ve insan kaynağı da bunun bir göstergesi. Bu anlamda imzaladığımız iş birliği protokollerinin gelecekte atılacak önemli adımların önünü açacağını düşünüyorum. Bu vesileyle İTÜ ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu’nun hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Protokol imzalanan üniversiteler

SUBÜ Özbekistan’dan alanlarına özgü çalışmalar yapan ve ortak bölümlerin bulunduğu üniversite ve enstitüler ile protokoller imzaladı. Bunlar arasında; Buhara Mühendislik Teknolojisi Enstitüsü, Buhara Psikoloji ve Yabancı Diller Enstitüsü, Denov Girişimcilik ve Pedagoji Enstitüsü, Fergana Politeknik Enstitüsü, Jizzak Politeknik Enstitüsü, Karakalpak Devlet Üniversitesi, Namangan Dokuma Sanatı Enstitüsü, Namangan Mühendislik Teknolojisi Enstitüsü, Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi, Uluslararası Gıda Teknolojisi ve Mühendisliği Enstitüsü, Ürgenç Devlet Üniversitesi ve Zarmed Üniversitesi yer aldı.

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