Sumas Pompa, GES ve teknolojik gelişmelerle enerji maliyetlerini düşürecek

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Su pompasında ithalata bağımlı olunan 1960’lı yıllarda iç pazardaki yabancı mal egemenliğini kırmak için yerli üretime başlayan Sumas, en az batılı ülkeler kadar kaliteli üretim yapıp ithalatı önleyerek tarımın gelişmesinde ve şehirlerin içme suyuna ulaşmasında önemli rol oynadı. Özellikle çiftçilerden büyük ilgi gören Sumas imzalı yerli üretim pompalar, Türkiye’de yeni bir sektörün doğmasına ve güçlenmesine ön ayak oldu.

Günümüzde yatay milli kademeli, yatay milli salyangoz ve dik milli tribün pompa imalatıyla talepleri karşılayan, ürün gamı dışında kalan dalgıç pompa ve hidrofor benzeri sistemlerini ise imalatçılardan temin ederek tüketiciyle buluşturan Sumas Pompa, bakım/onarım hizmeti ve tesislerin projelendirilip inşa edilmesindeki başarısıyla öne çıkıyor. OSB gibi dev sanayi merkezleri ve belediyelere çözüm ortaklığı yaptıklarını belirterek, bazı sanayi kuruluşlarının işletmesini yürüttüklerini anlatan Sumas Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, iş hacminin yarısını belediyelerden gelen taleplerin oluşturduğunu söyledi.

Paket sistemler pompayı çalıştırıp yaşam alanları için elektrik üretecek

Yeşil dönüşümün hayatın her alanına entegre olmaya başladığının altını çizen Kızıltan, pompa tesislerinde de güneş enerji sisteminden yararlanıp maliyetleri düşürmeye odaklandıklarını aktardı. Gelen taleplere göre proje hazırlama sürecinin devam ettiğini dile getiren Ayhan Kızıltan, “Projeler tamamlandıktan sonra bu konuda paket sistemler oluşturacağız. Kurulacak güneş panelleriyle depolanacak güç, elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak devreye girecek ve pompanın çalışmasını sürdürecek. Buradaki enerji yaşam alanlarında da kullanılabilecek. Teknolojik altyapısı gelişmiş pompalar verimi artırırken, sarf edilen enerji miktarını düşürüyor. Uygun finansman ortamı sağlandığında, aynı işin daha düşük enerjiyle yapılmasına imkân tanıyacak pompaların üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Sınır ötesine tesisler kuruyor

Geçmiş yıllarda Güneydoğu Bölgesi’ne pamuk tarlalarını sulayan ve her biri ortalama 200 kilovat gücünde pompaların bulunduğu büyük tesisler kurduklarını anım- bu tarz projeler yürütemediklerinden bahsetti. İthalat nedeniyle para kazanamayan yerli pamuk üreticisinin tarlalarının atıl hale geldiğine ve pompa istasyonlarının çalıştırılamadığına dikkat çeken Kızıltan, “Buradaki iş hacmi eksikliğini yüklenici kimliğimizle kapatmaya çalışıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışındaki içme suyu ve sulama tesislerinin ihalelerine giriyor, merkezlerin kurulum ve işletmelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.