Sun Tekstil, bu yıl da İSO 500'de

İZMİR / EKONOMİ

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melis Vekiloğlu, “Tekstil ihracatında lider konumumuzla ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyetini odağımıza alarak Ayda ortalama 2,5 milyon adet ürün üretiyor ve her geçen sene dijitalleşme, sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında yaptığımız çalışmalarla başarılarımıza yenilerini ekliyoruz. Ana pazarımız İspanya, İngiltere, İsveç ve Fransa. Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye yaptığımız ihracatımızı büyüme ve yatırım hedeflerimiz doğrultusunda genişletiyoruz” diye konuştu.

İzmir’de 1, İngiltere ve İspanya’da 2’şer tane olmak üzere toplam 5 tasarım ofisi 3 ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan Vekiloğlu, “Sürdürülebilirlik anlayışıyla desteklediğimiz dijitalleşme adımlarımızla tasarım süreçlerinin bir kısmını dijital ortamda yürütüyoruz. Tasarım ekiplerimiz, özgün dokunuşlarla en yeni stilleri yaratmak ve klasik parçaları yeniden yorumlamak için tutkuyla ve hevesle çalışıyor. Yaratıcı ve dinamik tasarım ekibimizle dünya çapındaki moda akımlarını ve güncel moda haberlerini yakından takip ederek ayda 1500 adet yeni stil/model geliştiriyoruz. Yurt dışı ofislerimizi müşterilerimizi daha iyi anlamak ve yeni pazarları tanıyarak bilinirliğimizi artırmak açısından oldukça önemsiyoruz. Bu sayede ihracat kanallarımızı çeşitlendirerek, global müşterilerimize yenilerini eklemek, geleceğin moda trendlerini dünya ile buluşturmak istiyoruz” dedi.

"Ar-Ge Merkezi’mizi 2010’da kurduk"

Tüketici alışkanlıkları ve ihtiyaçları çerçevesinde şirket bünyesinde 2010 yılında Ar-Ge Merkezi’ni kurduklarını hatırlatan Vekiloğlu, “Ar-Ge Merkezi yeni ürün geliştirme kabiliyetimizi artırarak, hızlı değişen ve dönüşen hazır giyim sektöründe ayrışmamızı sağladı. Ülkemizin ilk tekstil Ar-Ge merkezlerinden birini kurmanın gururunu yaşıyoruz. Yenilikçi moda anlayışımızı yansıtan yüksek kaliteli ürünlerimizle moda sektörünün sürdürülebilirliğine öncülük ediyoruz. Temel değerlerimiz arasında ihtiyaçları ve zayıf noktaları anlamak, kullanıcı dostu çözümler geliştirmek, pazar odaklı ürünler için güçlü iş birlikleri oluşturmak yer alıyor” diye konuştu.

Özellikle son 15 yılda dijitalleşme kapsamında birçok proje yaptıklarını ve çok sayıda dijital altyapı sistemini devreye aldıklarını söyleyen Melis Vekiloğlu, “Son 5 yılda 10 milyon dolarlık yatırımı dijitalleşme alanında yaptık ve son dönemde yapılan bir yatırım ile mevcut ERP sistemimizden SAP’ye geçiş sağladık. Tüm operasyonel süreçlerimizi SAP üzerinde yürüterek, performansa dayalı raporlarımızı düzenli olarak oluşturduğumuz veriler ile sağlıyoruz. Mevcut durumda Operasyonel Mükemmellik çatısı altında, farklı mühendislik dallarından oluşan, alanında uzman ekiplerimizle tamamen dijitalleşme, büyük veri analizi, kalite iyileştirme, süreç iyileştirme, endüstri 4.0 ve yalın yönetim başlıklarında çalışıyoruz” dedi.

Vekiloğlu, Sun Tekstil’i 35.yılını kutladığımız 2022 yılının Mayıs ayında halka arz ettiklerini ve şirket hisselerinin BIST’de işlem görmeye başladığını sözlerine ekledi.

"Mümkün olan her sürecimizi dijitalleştiriyoruz"

Üretim birimlerinde yalın üretim metotlarını uyguladıklarını vurgulayan Vekiloğlu, şöyle konuştu “Verimliliğe etki eden tüm süreçlerde Kaizen projeleri ile konuları ele alarak kayıpları azaltıyoruz ve verimliliği arttırma çalışmaları yapıyoruz. Mümkün olan her sürecimizi dijitalleştiriyoruz, uygun olan süreçlerimizde robotik uygulamalar kullanarak çalışanlarımızın katma değeri yüksek işlerde sorumluluk almalarını sağlıyoruz. Çağımızın gerekliliği yeniliğe açık anlayışımızla birlikte bu kültürün artmasına yönelik faaliyetler sergileyerek dijital dönüşüm yolculuğumuzu yaygınlaştırıyoruz. 2021’de kurum kültürü değişim yolculuğumuza yönelik lanse ettiğimiz değerlerimiz ile daha güçlüyüz. Hayallerimizi tasarlıyor, yaptığımız her işte paydaşlarımızı geliştirerek süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Çalışanlarımıza ve ilişkide olduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize değer vererek işlerimizi keyifle ve sevgiyle yapıyoruz. Tüm işlerimizde ‘en iyisini yaparız’ diyerek daima hedefimize odaklanıyoruz” dedi.