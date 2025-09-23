Sun Tekstil, genç tasarımcıları desteklemeye devam ediyor

İZMİR / EKONOMİ

Sun Tekstil’in 37 yıllık deneyimini, tasarım konusunda yetenekli gençlerle paylaşma, öğrencilerin akademik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri ve deneyim kazanmaları amacı ile düzenlendiği Sun Design Project bu sene bir ilke daha imza attı. Bu yıl 7. kez düzenlenen ve bir ilke imza atılan Sun Design Project’te 10 yetenekli moda tasarım öğrencisi, kendi tasarladıkları ve şirket bünyesinde üretilen ürünlerini şirket içinde düzenlenen özel bir defileyle sergiledi. Sun Design Project 2025’te öğrencilerin yaratıcılık ve emeğiyle ortaya çıkan tasarımlar, önce sergide ziyaretçilerle buluştu ardından sürpriz bir defileyle podyuma taşındı.

Projeye katılan genç tasarımcılar, fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yaşarken, Sun Tekstil ekibi de bu yolculukta onlara rehberlik etmenin gururunu taşıdı. Defile, sadece öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine değil, aynı zamanda tasarım süreçlerinin üretimle buluştuğu özel bir deneyime de sahne oldu.

Sun Design Project 2025’in genç tasarımcılar için, yaratıcılığın ve modanın buluştuğu büyüleyici bir yolculuk olduğunu belirten Sun Tekstil Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Melis Vekiloğlu, “Öğrencilerimizin tasarımları sadece birer giysi değil, onların hayallerinin, emeğinin ve cesaretinin birer yansıması. Defileyle bu eserleri podyuma taşımak, hem genç yetenekleri desteklemek hem de moda dünyasına taze bir soluk kazandırmak açısından bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Onların emeğini podyumda görmek, Sun Tekstil olarak bize büyük bir gurur ve heyecan verdi. Tasarımcıların çoğunun ilk defilelerini gerçekleştirmelerine elçi olmak, onların heyecanını paylaşmak, bizlerin de heyecanını arttırıyor” dedi.