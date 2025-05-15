Sun Tekstil, ürünlerinde sürdürülebilir hammaddelerin payını yüzde 94’e çıkardı

İZMİR / EKONOMİ

Sun Tekstil, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ile birlikte yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsayan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Raporda; çevresel sorumluluk, sosyal etki, yönetişim ilkeleri ve dijital dönüşüm gibi birçok alanda elde edilen somut gelişmelere yer verildi.



Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, polikriz dönemlerinde bile sürdürülebilirlikten ödün vermediklerine dikkat çekerek, “Attığımız her adım, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek planlanıyor. Üretimde şeffaflık, yapay zeka destekli inovasyon ve döngüsel tasarım gibi alanlarda sektöre öncülük etmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.



2024 yılında ürünlerinin yüzde 75’ini sürdürülebilir hammaddelerle üreten Sun Tekstil, 2025’in ilk çeyreğinde bu oranı yüzde 94’e çıkardı. Tüm üretim süreçlerinde izlenebilirliği sağlayan sistemleri kullanarak çevresel etkisini minimize eden şirket, aynı zamanda malzeme seçiminden tasarım tekniklerine kadar uzanan süreçte döngüsel moda anlayışını merkezine alıyor. Yıl boyunca her ay ortalama 4 bin 250 numune ve 850 yeni tasarım geliştiren şirket, dijital kumaş kütüphanesindeki kumaş sayısını bir yılda iki katına çıkararak 2 bine ulaştırdı. 2024’te tasarımların yüzde 22’si üç boyutlu kalıp hazırlama yazılımları ile dijital ortamda hazırlanırken, Yapay Zeka Destekli Tasarım Platformu ile kurulan iş birliği sayesinde Kurumsal Girişimcilik Ödülleri’nde En Etkili Kurum-Girişim İş Birliği ödülü kazanıldı.



Yıllık cirosu 300 milyon doları aştı



Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da dikkat çeken Sun Tekstil, yönetim kurulunun yüzde 50’sini ve toplam çalışanlarının yüzde 69’unu kadın çalışanların oluşturduğu bir istihdam modeli ile öne çıkıyor. Üç ülkede faaliyet gösteren ve bin 300’ün üzerinde kişiyi istihdam eden şirketin yıllık cirosu ise 300 milyon doların üzerinde gerçekleşti.



Üretim süreçlerinden kaynaklanan tekstil atıklarını azaltmak amacıyla geliştirilen endüstriyel simbiyoz projesi, şirketin çevre dostu yaklaşımının önemli bir yansıması oldu. 2024 yılında bu alanda kimyasal ve termo-mekanik geri dönüşüm iş birlikleri de başlatıldı. Dijitalleşmenin sürdürülebilirlik ile birlikte ilerlemesi gerektiğine inanan Sun Tekstil, koleksiyon geliştirme süreçlerinde müşterilerine dijital platformlar üzerinden hizmet sunarak tasarım sürecinde verimliliği artırıyor. Tüm bu çalışmalarla birlikte Sun Tekstil, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde listelenmeye devam ederek sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını tescillemiş oldu.