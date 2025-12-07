Sunar Mısır, Paris’te küresel müşterisiyle buluştu

ADANA/EKONOMİ

Türkiye’de sektöründe tek Ar-Ge merkezine sahip olan Sunar Mısır’ın Genel Müdürü Hakan Yüzer, Fi Europe 2025 fuarındaki tanıtım çalışması hakkında açıklama yapdı. Şirketlerinin teknolojiden ve bilimden beslenen üretim anlayışı; enerji verimliliği ile gıda güvenliği standartlarına tam uyum ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu olduğunu belirten Yüzer, uluslararası fuarlara katılımla hem mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeyi hem de yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yüzer, şöyle devam etti:

“Doğadan gelen hammaddeleri ileri teknolojiyle dönüştürüyoruz”

“Bu tür küresel organizasyonlar sayesinde özellikle Avrupa ve Amerika pazarları için stratejik öneme sahip ürünlerde görünürlüğümüzü artırıyor ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik teknik ve ticari çözümlerimizi yüz yüze aktarma imkânı buluyoruz. Sunar Mısır olarak doğadan gelen ürünleri, ileri teknolojiyle dönüştürerek sürdürülebilir ve yüksek kaliteli hammadde haline getiriyoruz. Uzun yıllardır, uluslararası pazarlarda güvenilir bir tedarikçiyiz. Fi Europe gibi dünyanın en büyük fuarlarından birine katılmak, uluslararası pazarlarda marka bilinirliğimize katkı sağlıyor” diye konuştu.

İthalata bağımlılığı azaltacak üretim hamlesi

Sunar Mısır’ın düşük glisemik indeks, yağ azaltma, şekersiz çözümler sunma, yüksek kalite ve sürdürülebilir üretim gibi avantajlarla üreticilere fonksiyonel fayda sağladığına dikkat çeken Hakan Yüzer, şöyle devam etti: “Şirketimizin teknolojiden ve bilimden beslenen üretim anlayışı; enerji verimliliği, gıda güvenliğine tam uyum ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Bu vizyonun bir diğer parçası ise ülkemizin ithalata bağımlılığını azaltacak üretim gücünü genişletmek. Bu doğrulta Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen mısırı işleyerek farklı endüstrilerde, çeşitli ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Sunar Mısır olarak hem ulusal hem de küresel arenada önemli bir sorumluluk üstlendik.”

Ar-Ge odaklı ürün portföyü sergilendi

Sunar Mısır’ın Paris’te tanıttığı; polioller, nişasta, modifiye nişasta, dekstrin, glukoz şurupları, glukoz-fruktoz şurupları ve maltodekstrin şuruplarından oluşan geniş ürün portföyü şekerleme, içecek, fırıncılık, sos, hazır gıda ve kaplama uygulamaları gibi pek çok alanda fonksiyonel fayda sağlıyor. İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan toz sorbitolün Türkiye’deki tek üreticisi olan Sunar Mısır’ın, Sunsorb® Sorbitol, Sunsorb® Toz Sorbitol, Maltitaste® Maltitol, SMT Gum Modifiye Nişasta, SM Fdex Dekstrin ve sert şeker uygulamalarına yönelik Maltitaste® Dulce 6040 ürünleri fuarda öne çıktı. Ziyaretçiler, Sunar’ın hammadde ürünlerinin yanı sıra bu ürünlerle hazırlanmış son ürün örneklerini tat, doku ve homojenlik açısından inceleme fırsatı buldu.