Sunar NP’den 180 günde toprağa dönen ‘biyobozunur’ torba

ADANA/EKONOMİ

Sunar NP, mısır nişastasından elde ederek biyobozunur hammaddeyle geliştirdiği torbalarla sürdürülebilirliğe katkı sunuyor. 180 gün içinde doğada çözünerek toprağa karışan çevre dostu torbalar, Türkiye’de plastik atık krizine karşı üretilmiş yenilikçi çözümler arasında öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği torbalar, geçtiğimiz yıl zincir marketler aracılığıyla 4 milyonun üzerinde tüketiciye ulaştı. Ayrıca yerli havayolu firmaları da bu ürünleri battaniye ve servis poşeti olarak kullanmaya başladı.

Sunar NP Genel Müdürü Hakan Yüzer, ürünün çevresel etkisine dikkat çekerek “Bu teknolojiyle hem çevreyi koruyor hem de ithalata bağımlılığı azaltıp ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi. Genel Müdür Yüzer, çevre dostu ürünlerin yaygınlaşması için mevzuatın da güncellenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Biyobozunur torbalar, plastik poşetlerle aynı hukuki zeminde değerlendirilmekte ve GEKAP yükümlülüğüne tabi tutulmaktadır. Ayrıca, ücretlendirme uygulamaları kapsamında plastik poşetlerle eşit şekilde 50 kuruş bedel alınması, çevre dostu seçeneklerin dezavantajlı duruma düşmesine neden olmaktadır” dedi.

Düzenleyici kurumlara çağrıda bulunan Yüzer, “Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan biyo bazlı ürünlerin önü, plastikle aynı kapsamda değerlendirilerek kesilmemeli. GEKAP ve benzeri çevre politikalarında biyobozunur ürünlere özel ayrım getirilmelidir” diye konuştu.

İnovasyon ödülü RePlast Eurasia’dan

Sunar NP, RePlast Eurasia fuarında ‘Eğlence’ kategorisinde, 3D yazıcılarla geliştirilen çevreci bir ürünle İnovasyon Ödülü kazandı. Şirket; torbadan sera malçlarına, pipetten oyuncağa uzanan geniş bir ürün gamına çevre dostu biyopolimer çözümleri sunuyor.