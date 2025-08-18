Sunar Yatırım’dan tek kullanımlık plastikler yol haritasına tam destek

ADANA/EKONOMİ

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın geri dönüşümün artırılması ve çevre dostu alternatiflerin teşvik edilmesi için yayınladığı ‘Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası’nın Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Kısa, orta ve uzun vadeli 44 eylem planı içeren yol haritasını değerlendiren Çomu, Sunar Yatırım’ın bağlı kuruluşu Sunar NP’nin biyobozunur plastik alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla bu vizyona tam destek verdiğini belirtti. Sunar CEO’su, Türkiye’nin ilk biyobozunur polimer üreticisi olan şirketin, geliştirdiği çözümlerle küresel plastik krizine yerli yanıt sunduğunu vurguladı.

Bakanlığın açıkladığı yol haritasının’ Türkiye’de çevre dostu dönüşüm için tarihi bir fırsat’ olduğunu ifade eden Çomu, bu çalışmanın Türkiye’nin çevresel geleceği açısından önemine dikkat çekti. Çomu, “Sunar NP ile yıllardır yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları ve yerli biyobozunur hammadde üretim kapasitemizle ülkemizi tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ve biyobozunur ürünlerde liderlik hedefine taşımak için çalışıyoruz” dedi.

“Biyobozunur hammadde doğada 3-6 ayda çözünüyor”

Petrol bazlı plastiklerin hammaddesinin büyük ölçüde ithal edilmesi nedeniyle Türkiye ekonomisine ciddi yük getirdiğine dikkat çeken Çomu, “Doğada çözünme süreleri yüzlerce yılı buluyor ve mikroplastik kirliliği oluşturarak ekosistemi tehdit ediyor. Buna karşılık geliştirdiğimiz mısır nişastası bazlı biyobozunur hammadde doğada 3–6 ay gibi kısa sürede çözünüyor, mikroplastik bırakmıyor ve yerli üretim sayesinde ithalat bağımlılığını azaltıyor” diye konuştu.

“Bu ürünler GEKAP kapsamında ayrı değerlendirilmeli”

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) düzenlemelerindeki iyileştirmeler, kamu teşvikleri ve piyasa odaklı geçiş stratejileriyle bu vizyonun hep birlikte gerçeğe dönüştürülebileceğini anlatan Çomu, biyobozunur ürünlerin GEKAP kapsamında ayrı bir kategoride değerlendirilmesinin kritik önem taşıdığını bildirdi. Çumu, bu adımın atılması halinde marketler, perakende zincirleri ve kamu alımlarında biyobozunur ürünlerin kendiliğinden daha makul ve çevreci bir çözüm olarak tercih edileceğini sözlerine ekledi.

Avrupa’daki plastik poşet yasakları Türkiye için yol gösterici

Avrupa’da Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkeler, tek kullanımlık plastikleri yasaklayarak veya sınırlandırarak EN 13432 standardına uygun biyobozunur ürünleri yaygınlaştırdı. Türkiye’de de benzer bir dönüşümün gerçekleşmesi için biyobozunur ürünlerin GEKAP kapsamında ayrı kategoride değerlendirilmesi, marketlerde ve perakende zincirlerinde ana seçenek haline getirilmesi ve kamu alımlarında öncelikli tercih edilmesi önem taşıyor. Bakanlığın yol haritası, bu adımların hayata geçirilmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor.