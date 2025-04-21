Sunar’ın yeni fabrikası kapasiteyi katlayarak üretime başladı

Eray ŞEN/OSMANİYE

Sunar Un ve Yem Genel Müdürü Mustafa Topal, depremden sonra kurdukları yeni fabrikanın teknik özelliklerini ve şirket hedeflerini EKONOMİ’ye anlattı. 6 Şubat 2023 tarihli depremde Sunar’ın Osmaniye un fabrikasının ağır hasar aldığını belirten Genel Müdür Topal, “Fabrikayı yıkmak zorunda kaldık. Sıfırdan, modern, kapasite ve teknoloji olarak, önümüzdeki yılları da hesaba katarak uzun yıllar sektöre hizmet edecek yüksek teknolojiye sahip, büyük ve güzel bir tesis kurduk” dedi. Yeni tesis hakkında bilgi veren Topal, “Günlük yaklaşık 400 ton buğday kırım kapasitemiz var, önceki tesis günlük 220 tondu. Aylık un üretim kapasitemiz ise yeni tesisimizde 10 bin ton civarında” diye konuştu. Toplam yatırım maliyeti 10 milyon dolar olan yeni tesiste 2024’ün ağustos ayında üretime başladıklarını söyleyen Topal, şöyle devam etti:

“Yeni tesiste laboratuvar ve demo uygulama alanları, sosyal tesisler, yemekhane, revir, eğitim salonları, çalışma ve destek ofisleri gibi birimlerle fabrikanın entegrasyonunu sağlamaya çalıştık. Önümüzdeki yılları da hesaba katarak, her kademeden herhangi bir personelin, mesai saati içerisinde huzur bulabileceği, mutlu olabileceği, sosyal ihtiyaçlarını rahat bir şekilde giderebileceği, fabrika dışına çıkmaya ihtiyaç duymadan, orada çözümleri bulabileceği bir ortam sağlamaya çalıştık.”

"Aylık un üretimi 10 bin ton"

Geniş ürün çeşitliliğine sahip olduklarının altını çizen Topal, “Yufkalık, pastalık, baklavalık, böreklik, pizzalık, hamburgerlik, ekmeklik, pidelik, lavaşlık ve raf grubu segmentlerine üretim yapıyoruz” dedi. Aylık 10 bin ton un ürettiklerini aktaran Topal, “İlerleyen dönemde kapasiteyi tekrar artırmayı hedefliyoruz. Planımız ev dışı tüketim kanalında ilerlemek. Baklavalık, böreklik, pastalık, yufkalık gibi segmentlerde belirli bir aşamaya geldik. Bu konuda daha da ilerlemeye devam etmeyi düşünüyoruz. Yakın zamanda rafta da unlarımız olacak” ifadesini kullandı.

Yatırım hedeflerine değinen Topal, “Birkaç yıl sonra ikinci üniteyi inşa edebilecek şekilde planlamamız var. İhracat boyutunda da baklavalık, böreklik pastalık ve yufkalık ürün gruplarında, yurt dışı satışlarını özellikle Ortadoğu ve Avrupa’ya yönelik olarak artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

"Konya yem fabrikasını 2021’de faaliyete geçirdik"

Şirket olarak un ve yem alanlarında üretim yaptıklarını bildiren Topal, şunları kaydetti: “2021 yılında mevcut lokasyonumuza ilave olarak Konya Sunar Yem fabrikasını faaliyete geçirdik. Orada da yaklaşık 60 çalışanımız var. 2024 yılında Konya lokasyonumuzda Sunar Lidaş ve depolama alanı yatırımlarımızı tamamlayarak, sektörün ve paydaşlarımızın hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son yıllarda yaptığımız atılımlarla; ayda 1.000 ton yem ve un üreten bir yapıdan Aada 30 bin ton yem ve 10 bin ton un üreten duruma geldik. Bu yolu birlikte yürüdüğümüz müşterilerimize ve Sunar ailesinin her bir ferdine teşekkürü borç biliriz.”

"Un sektöründe kapasite kullanımı yüzde 40’larda"

Türkiye’de 500’den fazla un fabrikası olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Topal, şöyle konuştu: “Un sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 40-45 civarında. Atıl kapasite çok fazla, bunlara rağmen un sektörüne yatırım yaparak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrası için de sektöre hizmet etmekten mutluluk duyacağımıza ve sektörün öncü kuruluşlarından biri olarak yükselişimizi sürdüreceğimize inancımız tam.”