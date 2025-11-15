Sungurlu marka sanayi şehri olacak

İlçede yürütülen sanayi yatırımlarının gelecekte Sungurlu’yu bölgenin en önemli üretim merkezlerinden biri haline getireceğini belirten Kaymakam Köksal, Sungurlu’nun gerek stratejik konumu gerekse yatırımcı dostu yaklaşımı ile marka bir sanayi şehri olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Ankara-Samsun karayolu üzerinde stratejik bir konumda yer alan ilçenin sahip olduğu bu avantajını en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Kaymakam Mutlu Köksal, “ Organize Sanayi Bölgemizde her geçen gün yeni tesisler, fabrikalar faaliyete geçiyor; üretim, istihdam ve ihracat sürekli artıyor. Hedefimiz, Sungurlu’yu sadece Çorum’un değil, İç Anadolu’nun sanayi üssü haline getirmektir” diye konuştu.

Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz

İlçede yürütülen altyapı ve eğitim yatırımlarının da bu vizyona destek verdiğini belirten Köksal, “Yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Sungurlu’nun geleceği üretim ve inovasyonda. Bu doğrultuda kamu kurumlarımız, belediyemiz ve sanayicilerimizle güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını ifade eden Köksal, bölgenin 8 bin dönüm daha büyütülmesi yönündeki çalışmaların aksamadan sürdüğünü söyledi. Ayrıca, yeni OSB yönetiminin Bakanlığın onayının ardından göreve başlayacağını, mevcut yönetimin ise görevine devam ettiğini ve sürecin sorunsuz ilerlediğini kaydetti. Kaymakam Köksal, yaptığı açıklamada demiryolu çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirterek İlçeye bir yolcu istasyonu ile Organize Sanayi Bölgesine bir yük istasyonu yapılacağını söyledi.