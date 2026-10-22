Sungurlu OSB’de altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları başladı
Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları başladı. Sungurlu Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Dere, çalışmaların kış mevsiminden önce tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Sungurlu OSB’de başlatılan çalışmalar kapsamında bölgenin altyapısı yenilenecek, yollar sıcak asfaltla kaplanacak. İlk etapta su hatlarının yenilenmesi çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Muhsin Dere, altyapı çalışmalarının ardından dolgu malzemesi serileceğini ve son aşamada yollarda sıcak asfalt uygulamasına geçileceğini ifade etti.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte OSB içerisindeki yolların yenilenmesi ve ulaşım koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak düzenlemelerin, sanayi bölgesindeki ulaşımın daha elverişli hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “OSB altyapı yenileme ve sıcak asfalt yapım süreci başladı. Kıştan önce bölge içindeki tüm yolların asfalt çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.