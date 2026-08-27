Sungurlu’da savunma sanayisine 430 kişilik nitelikli iş gücü desteği

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen proje, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hayata geçiriliyor. Proje ile ilçede gelişen savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında toplam 430 kişiye mesleki eğitim verilmesi planlanıyor. Kursiyerler; CNC operatörlüğü, kaynakçılık, makine operatörlüğü, kalite kontrol, ATEX ve exproof ekipman kullanımı ile patlayıcı ve yangın güvenliği alanlarında eğitim alıyor. Programlar, Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyeleri ile proje paydaşı firmaların üretim sahalarında uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Nitelikli iş gücü ihtiyacına önemli katkı sağlayacak

Projenin devam eden eğitim sürecinde Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Ziyarete; OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç katıldı.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, projenin yalnızca gençlere yeni istihdam kapıları açmakla kalmayacağını, aynı zamanda ilçede hızla büyüyen savunma sanayisi ekosisteminin nitelikli iş gücü ihtiyacına da önemli katkı sağlayacağını belirtti. Dere, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek kursiyerlere başarılar diledi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Sungurlu'nun son yıllarda savunma sanayi alanında önemli bir üretim merkezi haline geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Savunma sanayisindeki yatırımların sürdürülebilirliği, güçlü ve nitelikli bir insan kaynağıyla mümkün. Bu proje, özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip insan kaynağını yetiştirirken gençlerimize de istihdam fırsatı sunuyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayacak 430 kursiyerin üretime katılmasıyla hem firmalarımızın rekabet gücü artacak hem de Sungurlu'nun savunma sanayisindeki gelişimi daha da ivme kazanacaktır."

Nitelikli iş gücünü yetiştirmek öncelikli görevimiz

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini öncelikli görevleri arasında gördüklerini söyleyen Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ise şunları kaydetti:

“Kamu kurumlarımız, kalkınma ajansımız, eğitim kurumlarımız ve sanayi kuruluşlarımızla güçlü iş birlikleri içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teorik eğitimlere ev sahipliği yaptığımız eğitim sürecinde katılımcılarımızın, azmi ve başarısı bizleri geleceğe dair daha da umutlandırmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak savunma sanayimizin üretim gücüne katkı sağlayacak tüm kursiyerlerimizi şimdiden tebrik ediyor, emek veren eğitmenlerimize, proje paydaşlarımıza ve desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, MYK ve MEB onaylı sertifikalar almaya hak kazanacak. Sertifika sahibi kursiyerlerin, başta Sungurlu'da faaliyet gösteren savunma sanayisi firmaları olmak üzere sektörde istihdam edilmesi hedefleniyor.