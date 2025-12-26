Superyacht Show Türkiye, Göcek Marina ile sözleşme imzaladı

BODRUM / EKONOMİ

Türkiye yatçılık sektörünün prestijli organizasyonlarından biri olmaya hazırlanan Superyacht Show Türkiye, 6–9 Mayıs 2026 tarihlerinde Göcek Marina’da düzenlenecek uluslararası boat show için Göcek Marina ile iş birliğini resmileştirdi. Sözleşme, Superyacht Show Türkiye’nin kurucusu Mehmet Kabak ile Göcek Marina Genel Müdürü Tolga Uçar tarafından imzalandı.

Yaklaşık 50 firmanın ve 100’e yakın teknenin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonun, bölgenin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en kapsamlı denizcilik etkinliklerinden biri olması hedefleniyor. Göcek’in doğal koyları ve uluslararası yat rotaları üzerindeki konumu sayesinde fuarın, hem yerli hem de yabancı sektör profesyonellerinden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Boat show kapsamında yalnızca sergi alanlarıyla sınırlı kalınmayacak; yatçılık sektörünün güncel başlıklarının ele alınacağı konferanslar, paneller ve teknik sunumlar da düzenlenecek. Etkinlik boyunca yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılmasının yanı sıra, sektördeki iş birliklerini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin de yapılması öngörülüyor.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek sosyal etkinlikler ve konserlerle organizasyonun, ticari buluşmanın yanı sıra networking açısından da önemli bir platform oluşturması amaçlanıyor.

Superyacht Show Türkiye’nin Göcek ayağıyla birlikte, bölgenin turizm, denizcilik ve marina işletmeciliği alanlarında uluslararası görünürlüğünün artırılması ve sezonun güçlü bir başlangıç yapması hedefleniyor.