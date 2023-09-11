'Sürdürülebilir, öngörülebilir ve rekabetçi bir üretim ortamı bekliyoruz'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası tarafından daha önce hazırlanan tüm raporlarda sürdürülebilir, öngörülebilir ve rekabetçi bir üretim ortamı yaratılmasının altını çizdiklerini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Açıklanan orta vadeli programı yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikaları, reel sektörü destekleyen finansman imkânları ve fiyat istikrarı odaklı olması açısından son derece önemli karşılıyoruz. Bizim de her defasında ifade ettiğimiz üzere, mali disiplin ve yapısal reformlar ülkemizi istikrara taşıyacak temel politika anlayışı olmalıdır” ifadelerini kullandı

Orta vadeli programın yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, mesleki eğitimden ihracata kadar ekonominin tüm alanlarını kapsadığını ve yapısal reformlar içerdiğini kaydeden Kesikbaş, “Küresel olarak son üç yıldır yaşanmakta olan kriz ekonomiyi derinden etkiledi. Böyle bir ortamda imalat sektörü ülkemizi ayakta tutan unsurların en başındaydı. Krizi ciddi ölçüde fırsata çevirmeyi bilen sektör ihracatta ciddi bir performans ortaya koydu. Açıklanan orta vadeli programın özellikle sanayide yapısal dönüşüme yönelik teknoloji odaklı büyümeyi desteklenmesini son derece anlamlı ve kıymetli buluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Enflasyonla mücadele kararlılıkla uygulanmalı”

Orta vadeli plan dahilinde belirlenen hedeflerin piyasa geçeklerine uyumlu olmasını olumlu karşıladıklarını vurgulayan Celalettin Kesikbaş, sözlerine şöyle devam etti: “İş dünyamızın üretim ve yatırım imkanlarını artırarak daha çok istihdam yaratması açısından enflasyonla mücadele en önemli konudur. Programda enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve bu yapılırken de özellikle vergilendirmede gelir dağılımına göre bir uygulamaya gidileceği görülmektedir. Bu yaklaşımı sosyal açıdan çok olumlu görüyoruz. Programın kararlı bir şekilde uygulanması, enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi, finansal istikrarın sağlanması ve beraberinde istihdamı, rekabetçiliği, katma değeri yüksek bir ekonomik yapıya kavuşulması en büyük beklentimizdir. Memleketimizin refahı için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor.”