Sürdürülebilir turizmde Kandıra için yol haritası belirleniyor

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi’nin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlediği çalıştayda, Kocaeli’nin Karadeniz’e açılan sahil bandını kapsayan stratejik bir turizm planlama hamlesi masaya yatırıldı. Katılımcı şehir yönetimi vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen çalıştayda sahillerin kontrolsüz büyümeden korunması, çevreyle uyumlu, dört mevsim yaşayan ve yerel kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir bir turizm modelinin oluşturulması amaçlandı. Bu kapsamda Kandıra sahillerinin mevcut durumu tüm paydaşların katkılarıyla değerlendirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kandıra Sahilleri Turizm Çalıştayı’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, paydaş kurumlar ile kamu, akademi ve sektör temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kandıra sahillerinin geleceği tüm yönleriyle ele alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Park ve Bahçeler, Sekapark A.Ş., Belde A.Ş., Antikkapı A.Ş., İSU ve UlaşımPark başta olmak üzere ulaşım, çevre, altyapı, kıyı yönetimi, güvenlik, planlama ve turizm birimleriyle çalıştaya katkı sundu. Belediyenin tüm ilgili birimlerinin aynı masa etrafında buluşmasıyla Kandıra sahillerinin geleceğine yön verecek sürdürülebilir ve bütüncül bir turizm yol haritası için önemli adım atıldı.

Dört mevsim turizm için stratejik başlıklar ele alındı

Çalıştay süresince; doğa, turizm, ulaşım, konaklama ve kıyı kullanımı arasında denge kurulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilir eylem planlarının oluşturulması, yerel halkın, işletmelerin ve kamu kurumlarının ortak bir turizm vizyonunda buluşması hedefiyle görüş alışverişinde bulunuldu. Sahillerdeki sorun alanları ve potansiyeller net şekilde ortaya konulurken, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde somut çözüm önerileri geliştirildi.

Dört mevsim turizm ve alternatif turizm türleri, akıllı destinasyonlar ve dijitalleşme, kıyı alanları ve deniz turizmi, doğa temelli konaklama modelleri, sürdürülebilir çevre ve altyapı geliştirme, spor turizmi ile sportif faaliyetler, kırsal kalkınma odaklı tarım, gastronomi ve ekoturizm başlıklarında yürütülen çalışmalarla doğa, ekonomi ve toplum dengesini gözeten bir yönetim modelinin temelleri atıldı.

“Turizm anlayışı evriliyor”

Turizm anlayışının değiştiğine dikkat çeken KOÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilsen Bilgili, “Kandıramızın turizminin geliştirilmesi noktasında sahip olduğumuz bilgi ve deneyimleri birleştirerek ortak akıl üreteceğiz. Günümüzde çoklu kıyı-deniz tüketiminden uzaklaşan insanların alternatif turizm etkinliklerine yöneldiğini görüyoruz. İlimizin yoğun ziyaretçi almasının arka planında ise dijitalleşmenin önemli etkileri bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet değil yaşam kalitesini artıran bir unsur”

Çalıştayın “Mutlu Şehir Kocaeli” anlayışıyla şekilleneceğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Kandıra Sahilleri Turizm Çalıştayı, şehrin farklı bir boyutta incelenmesi ve araştırılması için önemli bir fırsat sunuyor. Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, yaşam kalitesini artıran bir unsur olarak da ele almalıyız. Sürdürülebilir bir sistem tasarımı en temel hedefimiz” diye konuştu.

“Turizm odaklı şehir anlayışımızı daha ileri taşımamız gerekiyor”

Baraçlı, “Kocaeli iki kıyısı deniz olan, dört tarafı turizmle çevrili bir şehir. Nikomedya’dan Akçakoca’ya uzanan süreçte turizm odaklı şehir anlayışımızı daha ileri taşımamız gerekiyor. Artık yeni bir hikâye yazma zamanı. Bu toplantı da o hikâyenin başlangıcı olacak. Akıllı destinasyon şehirleri arasında Kocaeli’yi ön plana çıkarmalıyız. Kandıra bu noktada çok önemli bir faktör. Denize girmek ve piknik yapmanın ötesine geçen, dijital ayak izi çerçevesinde açığa çıkmamış turizm potansiyelini değerlendiren bir anlayışla hareket etmeliyiz” dedi.

“Kandıra’da dört mevsim yaşayan bir turizm ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz”

Kıyı yönetiminde esnafından vatandaşına kadar herkesin sürece dahil edilmesinin önemine değinen Dr. Baraçlı, “Bütüncül kıyı yönetimi modeli bu çalıştayın en önemli çıktılarından biri olacak. Babalı’dan Ağva’ya uzanan 82 kilometrelik sahil şeridini etkin ve verimli kullanarak Kandıra’da dört mevsim yaşayan bir turizm ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

365 güne yayılan bir turizm anlayışıyla hareket edileceğini belirten Baraçlı, 2041 Kocaeli vizyonu doğrultusunda çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ve turizm master planının en stratejik halkasını Kandıra’nın oluşturduğunu vurguladı.