Suriçi Çarşısı’nda büyük dönüşümün son halkası; 3. Etabın temeli atıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Meram Belediyesinin ‘dev vizyon projesi’ Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayat bulan Suriçi Çarşısı’nın üçüncü ve son etabının temeli törenle atıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni anlatan film gösterimiyle devam etti.

Başkan Kavuş; “Suriçi’nin son temeli şehrimize hayırlı olsun”

Tanıtımın ardından yaptığı konuşmada, Suriçi’nde sürdürülen çalışmanın sıradan bir kentsel dönüşüm projesi olmadığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, amaçlarının tarihi yeniden görünür kılmak ve şehrin kalbine yeni bir hayat kazandırmak olduğunu söyledi. Başkan Kavuş, 163 bin metrekarelik projenin Meram’ın en büyük, Konya’nın da en önemli dönüşüm çalışmalarından biri olduğunu ifade ederek, üçüncü ve son etapla birlikte Suriçi’nin ticari hayatının daha da büyüyeceğini kaydetti. Başkan Kavuş, “94 dükkân ve 98 ofisle Suriçi’nin ticari hayatını daha da büyütüyor, bu büyük dönüşümün son halkasını tamamlamak üzere yola çıkıyoruz” dedi. Projenin güncel maliyetinin 5,5 milyar lira olduğunu, üçüncü etapla birlikte toplam maliyetin 6 milyar lirayı aşacağını belirten Başkan Kavuş, esere Konya’nın geleceği açısından büyük önem verdiklerini vurguladı.

Başkan Kavuş; “Meram , geçmişine sahip çıkarak geleceğe yürüyor”

Suriçi’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izlerle karşılaşıldığını anlatan Başkan Kavuş, seramik fırınları, çini atölyeleri, hamamlar, yollar ve yapı kalıntılarının bölgenin binlerce yıllık geçmişini ortaya koyduğunu dile getirdi. Bu zenginliğin korunarak geleceğe aktarılmasının temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Başkan Kavuş, projenin yalnızca binalardan ibaret olmadığını söyledi. Larende’de devam eden kazılarla 42 bin 200 metrekarelik park ve rekreasyon alanlarının oluşturulacağını, 16 bin metrekarelik Arkeolojik Park Alanı ile de Konya’nın tarihinin geleceğe taşınacağını ifade eden Başkan Kavuş, Suriçi’nin tarihi, ticari ve sosyal yönleriyle yeni bir şehir merkezi kimliği kazandığını belirterek, projeye katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür ederek yeni etabın Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

Başkan Altay; “Suriçi; şehrin en önemli yatırımlarından, Dar-ül Mülk’ün de en değerli parçalarından biri”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı konuşmada Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesinin Konya’nın en değerli yatırımlarından biri olduğunu belirtti. Konya’nın 200 yıllık başkentlik geçmişine dikkat çeken Başkan Altay, bölgede ortaya çıkan mimari eserlerin şehrin kadim başkent kimliğini yeniden hatırlattığını ifade etti. Mevlana Kültür Merkezi’nden Eski Belediye binasına, Mevlana Çarşısı’ndan Altın Çarşı’ya, Mevlana Caddesi’nden Sırçalı bölgesine kadar gerçekleştirilen çalışmaların bir bütünün parçaları olduğunu söyleyen Başkan Altay, Konya merkezinde yaşanan dönüşümlerin şehrin çehresini değiştirdiğini ve cazibesini artırdığını kaydetti. Başkan Altay, projeye katkı sunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş başta olmak üzere herkese teşekkür ederek Suriçi’nin şehre hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Ekici; “Burası sadece kentsel değil, kültürel de bir dönüşüm”

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin son etabının temel atma töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye genelinde insanı merkeze alan, güvenli, estetik ve tarihi dokuya saygılı şehirleşme anlayışıyla önemli dönüşüm projelerinin hayata geçirildiğini belirten Milletvekili Ekici, Konya’nın da bu çalışmaların önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kentsel dönüşümün zahmetli ve uzun soluklu bir iş olduğunu ifade eden Milletvekili Hasan Ekici, Konya’daki belediyelerin iş birliği içerisinde önemli bir başarı ortaya koyduğunu kaydetti. Suriçi’nde tarihi ve tescilli yapıların da yeniden şehre kazandırıldığına dikkat çeken Milletvekili Ekici, burada gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca fiziksel bir dönüşüm olmadığını, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm niteliği taşıdığını vurguladı.

Milletvekili Özer; “Belediyelerimiz, Konya’yı geleceğe hazırlıyor”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise konuşmasına üçüncü etabın kazasız ve belasız tamamlanmasını temenni ederek başladı. Suriçi’nin Konya’nın tarihi yerleşimlerinden biri ve adeta şehrin kalbi olduğunu belirten Milletvekili Özer, şehir büyürken eskiyen yapı stokunun da yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Konya’da altyapı ve ulaşım yatırımlarının yanı sıra tarihi bölgelerde önemli dönüşümlerin gerçekleştirildiğini aktaran Milletvekili Özer, Dar-ül Mülk Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların merkezlerinden birinin de Suriçi Bölgesi olduğunu söyledi. Suriçi gibi tarihi bir bölgede dönüşüm gerçekleştirilirken yoğunlukların azaltılmış olmasının gelecek adına da sevindirici olduğunu ve böylelikle tarihi dokunun yeniden canlandırıldığını belirten Milletvekili Özer, bu başarıya en önemli katkıyı da birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmaların verdiğini kaydetti.

Milletvekili Özboyacı; “Bugün uzun bir yolun son etabına geldik”

Suriçi Çarşısı’nın temel atma sürecinin ilk günlerini hatırlatarak, aradan geçen yılların ardından üçüncü ve son etabın temelini atmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da gelinen nokta için fedakarlık gösteren herkese teşekkür etti. Bölgenin eski halini bilenlerin bugün ortaya çıkan değişimi daha iyi kavradığını belirten Milletvekili Özboyacı, gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca bir inşa faaliyeti değil, aynı zamanda önemli bir ihya hareketi olduğunu ifade etti. Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı, Mevlana Türbesi çevresi ve Mevlana Caddesi başta olmak üzere Konya’nın tarihi merkezinde yürütülen çalışmaların birbirini tamamladığına da dikkat çeken Milletvekili Özboyacı, Suriçi’nin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak alanın hem Konyalılara hem de şehri ziyaret eden turistlere hizmet edeceğini söyleyerek böylesi önemli bir projede emeği olan ve destek veren tüm isimlere şükranlarını iletti.

Vali Akın; “Suriçi, kararlılığın en somut göstergesi”

Konya Valisi İbrahim Akın ise Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin kadim başkent Konya’nın tarihini yansıtan önemli bir çalışma olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, Konya’nın Çatalhöyük’ten Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan eşsiz bir medeniyet mirasına sahip olduğunu ifade ederek, tarihi eserleri korurken geçmişin birikimini günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturmanın büyük bir irade gerektirdiğine vurgu yaptı. Suriçi Çarşısı ile eski sokakların yerini yatay mimari, yeşil alanlar ve modern yaşamın imkanlarının aldığına dikkat çeken Vali Akın, üçüncü etapla birlikte projenin önemli bir aşamasının daha tamamlanacağını kaydetti. Vali Akın, 94 dükkân ve 98 ofisin yer alacağı yeni etabın Konya’nın kalbinde önemli bir ticaret ve cazibe merkezi oluşturacağını belirterek projede emeği bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür etti.™

Temel dualarla atıldı

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Hasan Ekici, Mustafa Hakan Özer ve Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge ve İl Müdürleri, MHP Konya İl Başkan Vekili Mustafa Durak, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, AK Parti Meram Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen, Konya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Meram Müftüsü Cahit Küçükyıldız’ın yaptığı dua ile Suriçi Çarşısı’nın üçüncü ve son etabının temeli atıldı.

BİLGİ NOTU

Suriçi 3. Etap; 22 yıllık emeğin son halkası

Temeli atılan Suriçi Çarşısı üçüncü etap, Suriçi’nde 22 yıllık büyük bir gayretin, özverinin ve kararlılığın son adımlarından biri olarak öne çıkıyor. 163 bin metrekarelik alanıyla Meram’ın en büyük, Konya’nın ise önemli kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan Suriçi, yalnızca yapıların yenilenmesini değil, şehrin kaybolmaya yüz tutmuş hafızasının yeniden ortaya çıkarılmasını hedefliyor. Proje kapsamında daha önce birinci ve ikinci etaplar ile Tescilli Ada Etabı hayata geçirilirken; Sırçalı Hotel, Avlu Kafe ve Cam Kubbe gibi yapılar bölgenin sosyal, kültürel ve turistik cazibesini artırdı. Üçüncü etapla birlikte bu büyük dönüşümün yapılaşma ayağında son halkaya gelinmiş oldu.

3. etapta 94 dükkân ve 98 ofis yer alacak

Suriçi Çarşısı’nın üçüncü ve son etabında 94 dükkân ile 98 ofis inşa edilecek. Yeni etapla birlikte bölgenin ticari kapasitesi genişletilirken, Suriçi’nin sosyal ve ekonomik hareketliliğinin daha da artırılması hedefleniyor. Projenin yapılaşma bölümlerinin üçüncü etapla tamamlanması planlanırken, Suriçi’nin çevresindeki dönüşüm çalışmaları da devam edecek. Larende’de 42 bin 200 metrekarelik alanda park ve rekreasyon alanları oluşturulacak; 16 bin metrekarelik Arkeolojik Park Alanı’nda ise Konya’nın binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkaracak önemli bir alan oluşturulacak. Böylece Suriçi; ticaret, sosyal yaşam, yeşil alanlar, turizm ve arkeolojik mirasın bir arada bulunduğu yeni bir şehir merkezi kimliğine kavuşacak.