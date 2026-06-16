Suriçi’nin 22 yıllık değişim ve dönüşüm hikayesi izleyiciyle buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Meram Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan ve Konya’nın tarihi merkezini yeniden ayağa kaldıran Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tüm yapım sürecini anlatan “Suriçi’nin Hikâyesi” belgesel filminin gala gösterimi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, “Suriçi’nin Hikâyesi” belgesel filminin gösterimiyle başladı. Konya’nın kalbinde yer alan tarihi bölgenin yeniden ayağa kaldırılışını anlatan ve tam 22 yıllık emeği gözler önüne seren film, izleyenlerden uzun süre alkış aldı. Duygu dolu anların yaşandığı gösterim, yalnızca bir kentsel dönüşüm projesini değil; bir şehrin hafızasını, sabrını ve geleceğe dair umutlarını da ekrana taşıdı.

Gala, büyük ilgi gördü

Renkli görüntülere sahne olan gala programına AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, il müdürleri, AK Parti ve MHP il ve ilçe teşkilatları, belediye meclis üyeleri, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Konuklar, temsili tarihi Larende Kapısı’ndan ve yine temsili tarihi Roma Yolu tünelinden salona girdiler. Tünelde yer alan Suriçi Projesi’nin kronolojisinin anlatıldığı ekranlar geceye farklı bir ambiyans kattı.

“Kaybolan yaşam ve hafıza yeniden gün yüzüne çıktı”

Film gösteriminin ardından konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı’nın sıradan bir dönüşüm projesi olmadığını belirtti ve bu film ile Konya’nın ruhunu yeniden ortaya çıkaran büyük bir hayalin gerçeğe dönüşme hikâyesini anlattıklarını söyledi. Şükran Mahallesi ve çevresinin yıllar içinde sahip olduğu değerleri kaybettiğini hatırlatan Başkan Kavuş, Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm projesinin bu kaybolan hafızayı yeniden gün yüzüne çıkardığını ve sosyal hayatı yeniden canlandırdığını vurguladı. Belgeselin her karesinde 22 yıllık alın teri, sabır, mücadele ve kararlılığın bulunduğunu belirten Başkan Kavuş, zorlu süreçlerin sonunda Konya’nın siluetine değer katan, geleceğe miras bırakılacak kalıcı bir eserin ortaya çıktığını ifade etti.

Başkan Kavuş, projede emeği geçen ve destek verenleri unutmadı

Başkan Kavuş, konuşmasının devamında projeye destek verenlere teşekkür ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, geçmişten bugüne katkı sunan bakanlara, milletvekillerine, belediye başkanlarına, bürokratlara, teknik ekiplere, yüklenici firmalara, saha çalışanlarına, esnafa ve vatandaşlara şükranlarını sundu. Suriçi Çarşısı’nın bir kişinin değil, bir ekibin ve bir şehrin ortak başarısı olduğunu dile getiren Kavuş, emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

“Suriçi, şehrin kimliğine ve yaşamına değer katacak”

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü ise konuşmasında Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Konya’ya kazandırılmış çok değerli bir eser olduğunu belirterek projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Suriçi’nin, köklü geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü niteliği taşıdığını ifade eden Başkan Göncü, çalışmanın bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu yeniden ortaya çıkardığını söyledi. Projenin yalnızca fiziki bir dönüşüm sağlamadığını, aynı zamanda bölgenin ticari hayatına da önemli katkılar sunacağını vurgulayan Başkan Göncü, yeniden cazibe merkezi haline gelen alanın Konya’nın yaşam kalitesine ve şehir kimliğine değer katacağını dile getirdi.

“Suriçi, Başkan Kavuş’un hizmet heyecanının en güzel örneklerinden biri oldu”

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise konuşmasına “Maşallah” diyerek başladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un her projede ortaya koyduğu heyecana şahit olduklarını belirten Başkan Özgökçen, Suriçi Çarşısı’nın ise bu heyecanın en özel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Projenin ortaya çıkmasında geçmiş dönemlerden bugüne uzanan büyük bir emeğin bulunduğunu ifade eden Başkan Özgökçen, Meram Belediyesinin ilçenin çehresini değiştiren önemli çalışmalara imza attığını kaydetti. Suriçi Çarşısı’nın tarihi mirası koruyarak geleceğe taşıyan çok değerli bir eser olduğunu vurgulayan Başkan Özgökçen, projenin Konya’nın kültürel kimliğine güç kattığını ve şehre gelen ziyaretçiler için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

“Belgesel, büyük bir emeği gözler önüne serdi”

Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner ise Suriçi Çarşısı’nda gerçekleştirilen çalışmaların tarihi ve kültürel değerlerin korunması açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Belgeselin Suriçi Çarşısı Projesi’nin arkasındaki büyük emeği bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Vali Yardımcısı Güner, bölge kentsel dönüşüm anlayışıyla yeniden düzenlenirken tarihi kimliğinin de titizlikle korunduğunu belirtti. Yapılan çalışmalarla alanın hem vatandaşların hem de şehri ziyaret eden misafirlerin hizmetine kazandırıldığını kaydeden Vali Yardımcısı Güner, projede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, çalışmanın Meram’a, Konya’ya ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

“Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Suriçi Çarşısı’nın Konya Modeli Belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve kurumlar arasındaki güçlü iş birliğinin eseri olan projenin, Darülmülk Projesi’nin önemli halkalarından biri olduğunu ifade eden Başkan Altay, Mevlana Çarşısı’ndan Larende’ye uzanan dönüşüm çalışmalarının Konya’nın tarihi merkezini yeniden ayağa kaldırdığını söyledi. Suriçi’nin bu büyük vizyonun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Altay, Konya’nın hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürdüklerini dile getirdi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine şehre böyle değerli bir eser kazandırdığı için de teşekkür eden Başkan Altay, “Bu muhteşem eserin arkasında büyük bir emek var. Bu eser kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştirecek ve tüm projeler tamamlandığında gururlandığımız bir sonuç ortaya çıkacak.” diye konuştu.

“Bu muhteşem eser, tüm Türkiye’ye örnek olacak mahiyette”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Konya’nın geleceğine yön veren en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Belgeselde izledikleri sürecin büyük bir sabır, titizlik ve emekle yürütüldüğünü belirten Milletvekili Özer, ortaya çıkan sonucun son derece etkileyici olduğunu ifade etti. Projenin yalnızca bir kentsel dönüşüm çalışması olmadığını vurgulayan Milletvekili Özer, aynı zamanda Konya’nın tarihî, kültürel ve medeniyet mirasını geleceğe taşıyan güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu kaydetti. Şehrin yoğunluğunu azaltan, yaşam alanlarını genişleten ve yatay mimari anlayışını öne çıkaran projenin Türkiye’ye örnek olacak nitelikte olduğunu dile getiren Milletvekili Özer, tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılmasının projeye ayrı bir değer kattığını söyledi. Milletvekili Özer, Suriçi Çarşısı’nın geçmiş ile geleceği buluşturan önemli bir eser olarak uzun yıllar boyunca Konyalılara hizmet edeceğine inandığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından davetliler, Konya’nın kalbinde yeniden hayat bulan Suriçi’nin hikâyesini yaşatan bu anlamlı gecenin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.