'Süs bitkilerinin tarımsal ürün olduğu kabul edilsin'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Son 4 yıldır süs bitkileri üretiminde, diğer tarımsal üretimde olduğu gibi maliyetler artıyor, süs bitkilerinin tüm çeşitlerinde ayrı ayrı sıkıntılar yaşanıyor. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Osman Öğmen, çiçek sektör raporunda da yer alan, ancak düzeltilmesi için adım atılamayan süs bitkilerinde KDV konusunu yinelerken, üreticinin yalnız bırakıldığını dile getirdi. Öğmen, süs bitkilerinin tarımsal ürün olduğu kabul edilerek, kararların buna göre alınmasını istedi.

İnşaat sektörünün yavaşlamasıyla dış mekan süs bitkilerine olan talebin durma noktasına geldiğini ifade eden Öğmen, “Salon bitkileri, kesme çiçek ve çiçek soğanında da maliyet artışları ve tahsilat sorunları devam etti. Kesme çiçek ve salon süs bitkileri, özel günlerde tüketilen ürünler. Bu konuda, siyasilerin, yetkililerin çiçek göndermek yerine bağışta bulunulması önerisi üreticilere darbe vuruyor. Çiçek manevi bir elçi” dedi.

“Tespitler tamam ama çözüme yönelik hiçbir adım yok”

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün Süs Bitkileri Sektör Politika Belgesi’nde (2020-2024) sektöre ilişkin tespitlerden iki örnek veren Öğmen, “Birincisi süs bitkileri sektörünün direkt muhatap alacağı bir kamu birimi gerekiyor olması, ikincisi ise tarımsal ürün olduğu halde süs bitkileri KDV’sinin yüzde 20’de kalması. 2024 yılı bitiyor ancak hiçbir tespite yönelik adım atılmadı” diye konuştu.

Türkiye’nin toplam tarımsal ürün ihracatının 2023 yılında 28 milyar dolar olduğunu ve Hollanda’nın sadece süs bitkileri ihracatının 13 milyar doları bulduğunu hatırlatan Öğmen, “Hollanda, tarımsal ürün ihracatımızın yarısı kadar sadece süs bitkisi ihracatı yapıyor. Bizim de küçük alanlarda katma değerli üretime geçmek için çalışmalar yapmamız, politikalarımızı değerlendirmemiz lazım. Hollanda’da genel KDV yüzde 23’ken süs bitkilerinde yüzde 2. Türkiye’de ise hem genel hem de süs bitkilerinde KDV yüzde 20. KDV politikalarını oluştururken süs bitkilerinin de tarımsal ürün olduğunu kabul etmek gerekiyor. Tarımsal üretim bir beka sorunu haline gelmeye başladı. Diğer üreticiler tarımsal üretimden nasıl çekiliyorsa, süs bitkileri üreticisi de üretimi bırakmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Ar-Ge yatırımları gerekiyor”

Bundan 10 yıl önce Kolombiya’da süs bitkileri ihracatının hiç olmadığını aktaran Öğmen, “Kolombiya ve Kenya şu anda Hollanda’dan sonra sayılan ülkeler haline geldiler. Kolombiya’nın çiçek ihracatı 1 milyar doları geçti. Doğru tarım politikalarıyla ilerleyince imkansız değil. Gelecekte küçük alanda harikalar yaratacak bu sektörün desteklenmesi lazım. Çiçekte Ar-Ge yatırımları ile, doku kültürü ve meristem kültürü ile laboratuvarlarda fidan üretmek mümkün. Üretilen fidanlar uygun şartlarda yetiştirildiğinde bir seranın içerisinde bulunan 10 bin çiçek aynı standartta yetişiyor. Ziraat fakülteleri, bakanlıklar ve üretici örgütlerinin işbirliği yapması gerekiyor” dedi.

“Urla’da üretim alanları imara açıldı”

Karadeniz’den Ege’ye yerleşerek süs bitkileri yetiştiriciliği ile geçinen çok sayıda üretici olduğunu dile getiren Öğmen, “Bu üreticiler küçük alanlarda katma değeri yüksek ürün yetiştirme hedeflerini Menderes’te gerçekleştiriyorlar. Üretimden ihracata kadar büyük katma değerli bu sektör İzmir’de 100 bin kişiyi ilgilendiriyor. SS Flora Çiçekcilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin toplam 6 bin üyesinin yarısı İzmir’de. Öte yandan Urla Kuşçular Bölgesi’nde çok sayıda üretici vardı ancak bölge imara açıldı, sektör ranta yenildi. Üreticinin değeri bilinmiyor. Çiçekçilik sektörü yalnız bırakılıyor” ifadelerini kullandı.