Süs bitkisi bölge tarımında yeni alternatif oluyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Agropark Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi iş birliğinde yürütülecek Süs Bitkiciliği UR-GE Projesi “Çukurova Flora” için ilk tanıtım ve istişare toplantısı Tarsus TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak ile Agropark Genel Müdürü Murat Hocagil’in katılımıyla düzenlenen toplantıda proje detayları, hedefler ve yol haritası katılımcılarla paylaşıldı.

Çukurova’nın avantajlı iklim yapısı, uzun vejetasyon süresi ve uluslararası pazarlara erişim kolaylığı üzerine inşa edilen “Çukurova Flora” Projesi ile bölgedeki üreticilerin küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması, sürdürülebilir ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve Çukurova’nın süs bitkileri alanında uluslararası ölçekte güçlü bir üretim ve ticaret merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca, bölünmüş küçük tarım alanlarında katma değeri yüksek bir alternatif olarak süs bitkileri tarımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Süs Bitkiciliği UR-GE Projesi ile sektörde faaliyet gösteren firmaların ihracatlarının sürdürülebilir şekilde artırılması, şirket içi yapılanmalarının ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi ve firmalara insan kaynağı, dış ticaret ile pazar araştırması alanlarında yetkinlik kazandırılması planlanıyor. Proje kapsamında ihtiyaç analizleri, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, küme tanıtım çalışmaları, yurt dışı pazarlama faaliyetleriyle alım heyeti organizasyonları gerçekleştirilecek.

Çakır: “Tarımda alternatif ve katma değerli ürünlere yöneliyoruz”

Toplantı sonunda kısa bir değerlendirme yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO olarak uzun süredir tarımda dönüşüm ihtiyacına dikkat çektiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“İklim krizi tarımı doğrudan etkiliyor ve bu etki her geçen yıl daha da derinleşiyor. Narenciye bölgemizin ana ürünü olmakla birlikte, mevcut koşullarda rekabetçi yapısını koruması giderek zorlaşıyor. Biz MTSO olarak uzun zamandır narenciyeye alternatif, bölgemizle uyumlu, katma değeri yüksek ürünler üzerine çalışıyor; ülkemizin önde gelen kuruluşlarıyla birlikte küresel iklim krizinin tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini nasıl en aza indirebileceğimizi araştırıyoruz. Bu bağlamda süs bitkileri sektörü, yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın da devreye girmesiyle birlikte hem ihracat potansiyeli hem de sürdürülebilirlik açısından bölgemiz için önemli bir fırsat sunuyor. Çukurova Flora UR-GE Projesi’ni de bu dönüşümün somut ve stratejik bir adımı olarak görüyoruz.”