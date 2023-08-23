‘Susuz tarım modeliyle ürettiğimiz aspirin hasadını yaptık’

BURCU SUNA/KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımda öncü olmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, “Konya, ülkemizin gıda güvenliği ve gıda arzı konusunda çok önemli bir şehir. Bu bilinçle mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait atıl durumdaki arazilerimizde kuraklığa dayanıklı yerli ve milli tohumlarla üretim yaparak, ülkemize, şehrimize ve Konyalı vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem atıl araziler boş kalmamış oluyor hem de ekim, ilaçlama ve gübreleme gibi işlemlerde yer alan bölgedeki çiftçilerimize ekonomik olarak destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız” dedi.

Kulu ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait 800 dekarlık atıl arazide bu yılın Mart ayında ekimini gerçekleştirdikleri yağlık bitki olan aspir bitkisinin hasadını yaptıklarını belirten Başkan Altay, “Ülkemizdeki bitkisel yağ talebinin karşılanması ve ayçiçek yağına olan bağımlılığın azaltılabilmesi için, diğer yağ bitkilerinin mevcut ekim alanlarının genişletilmesi önem taşıyor. Aspir, kıraçta çok rahat yetişebilen, kuraklığa dayanıklı, elverişsiz toprak şartlarına adaptasyon kabiliyeti yüksek bir bitkidir. Ayrıca hububat tarımında kullanılan bütün alet-ekipmanlar bu bitkinin tarımında da kullanılabiliyor. Bu sebeple Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Kulu ilçesi Acıkuyu mahallemizdeki 800 dekarlık tarımsal üretim sahamıza yerli ve yağlık çeşitten aspir ekimini gerçekleştirdik. Kıraç alanda susuz tarım modeliyle üretimini yaptığımız aspir bitkisinin tüm tarımsal üretim aşamaları ziraat mühendisi personellerimiz tarafından takip edildi. Hasat olgunluğuna ulaşan bitkinin hasadını da geçtiğimiz gün yaptık. Hasadı yapılan aspirlerin yağını çıkartarak sosyal destek çalışmalarımızda kullanacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.