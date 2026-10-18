Sütaş, Türkiye’nin en güvenilir markası seçildi

EKONOMİ / BURSA

Türkiye süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Sütaş, marka güvenilirliği ve itibarı odağında gerçekleştirilen Trusted Brand 2026 Araştırması’nda sektörünün en güvenilir markası seçildi. 1 Ağustos-15 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen araştırma kapsamında 17 bin 200 kişinin görüşleri değerlendirildi. Sütaş, araştırma sonuçlarına göre süt ve süt ürünleri kategorisinde Trusted Brand Awards 2026 birincilik ödülünü kazandı.

“14 sektörde güven araştırması yapıldı”

Türkiye’de markaların tüketici nezdindeki güvenilirliğini ölçmek amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Trusted Brand 2026 Araştırması’nın sonuçları, Global Marketing Summit kapsamında açıklandı. Toplam 14 sektörde yapılan değerlendirmede markalar, yedi ana boyut ve 18 alt kriter üzerinden incelendi. Araştırmada elde ettiği birincilikle öne çıkan Sütaş, tüketici güveninin marka itibarı açısından belirleyici rolünü ortaya koyan sonuçlar arasında yer aldı. Şirketin Türkiye genelinde geniş bir hane erişimine sahip olması da marka bilinirliği ve tüketiciyle kurduğu ilişkinin önemini artırıyor.

“Güvenilirlik vazgeçilmez bir yükümlülük”

Ödülü Sütaş adına teslim alan Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Pazarlama Başkanı Ergun Ermutlu, güven ve itibarın yalnızca kısa vadeli iş sonuçlarını değil, markanın toplumla kurduğu uzun vadeli ilişkiyi de şekillendirdiğini belirtti. Süt sektöründe faaliyet göstermenin önemli bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Ermutlu, şirketin 50 yılı aşkın süredir bu anlayışla hareket ettiğini ifade etti. Ermutlu, tüketicilerin yanı sıra çalışanlara, üreticilere ve iş ortaklarına da teşekkür etti.

“Üretimden tüketiciye entegre model”

Sütaş’ın “Çiftlikten Sofralara” iş modelinin kalite, gıda güvenilirliği, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik başlıklarını kapsadığını belirten Ermutlu, ödülü şirketin uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın tüketiciler nezdindeki karşılığı olarak değerlendirdiklerini söyledi. Trusted Brand 2026 Araştırması, markaların güvenilirlik ve itibar performanslarını ölçmenin yanı sıra sektörler arasında karşılaştırma yapılmasını da amaçlıyor. Araştırmanın, Türkiye’de güven odaklı marka yönetiminin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.