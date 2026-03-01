Suwen, dijital ve mağazacılık yatırımlarıyla 5,9 Milyar TL gelire ulaştı

Kocaeli

Türkiye’de kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe faaliyet gösteren Suwen, operasyonel disiplini, fiyatlama dengesi ve çok kanallı satış stratejisiyle sürdürülebilir kârlılığını korudu. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) sonrası açıklanan verilere göre, şirket 2025 yılını geçen yıla kıyasla yüzde 4,4 artışla 5,9 milyar TL seviyesinde tamamladı.

Dijital yatırımlar SUWEN’in büyümesini hızlandırdı

SUWEN, toplam satış adetlerini yüzde 5,9 artışla 10,9 milyon adede yükseltti. Satış hacminin ana sürükleyicisi olan yurt içi mağazacılık kanalı adet bazında yüzde 5,0 büyüme gösterirken, e-ticaret kanalı yüzde 11,7’lik artışıyla büyümeye en güçlü katkıyı sağladı.

Talebin baskılandığı dönemde dijital kanallarda yakalanan yüzde 11,9’luk gelir artışı, şirketin dijital yatırımlarının ve veri odaklı pazarlama stratejilerinin etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Satın alma gücündeki zayıflama ve artan indirim yoğunluğuna rağmen brüt kâr marjını yüzde 50’nin üzerinde tutan SUWEN, kârlılık yapısının zorlu koşullara karşı dayanıklılığını gösterdi.

Yıl boyunca sürdürülen stratejik adımlar kapsamında SUWEN, 16 yeni mağaza açılışı gerçekleştirirken, 16 mağazada da konsept yenilemesi yaptı. Bu yatırımlarla birlikte markanın 2025 yılsonu itibarıyla Türkiye’deki toplam mağaza ve bayi sayısı 193’e ulaştı.

Uzun vadeli büyüme vizyonunu destekleyen bu hamleler, müşteri deneyimini güçlendirmeye yönelik adımların önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Mağaza portföyünün tamamının EBITDA seviyesinde kârlı olması ise SUWEN’in iş modelinin dayanıklılığını ortaya koyuyor.

“2026’da değer yaratımını derinleştirmeye odaklanacağız”

SUWEN Genel Müdürü Ali Bolluk, “Perakende sektöründe piyasa dinamiklerinin yeniden şekillendiği ve satın alma gücündeki zayıflamanın hissedildiği zorlu bir yılı geride bıraktık. Bu dönemde sergilediğimiz operasyonel disiplinle, hem hasılatımızı 5,9 milyar TL seviyesine çıkardık hem de brüt kâr marjımızı yüzde 50’nin üzerinde koruyarak sürdürülebilir bir kârlılık yapısı sergiledik. 2025 yılını bir yatırım ve dönüşüm dönemi olarak kaydediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bolluk, “2026 yılında odak noktamız, ulaştığımız bu ölçeği daha verimli ve kârlı bir yapıya dönüştürmek olacak. Mağaza portföyümüzün tamamının EBITDA seviyesinde kâr üretmesi, iş modelimizin sağlam temellere oturduğunun en net kanıtı. Önümüzdeki dönemde; veri analitiği, müşteri segmentasyonu ve mobil uygulama odaklı çalışmalarla metrekare verimliliği ve stok devir hızı gibi kritik performans göstergelerinde artış sağlarken, çoklu kanal yapımızın sinerjisini daha da derinleştireceğiz. Kârlılık tarafında ise ürün karması optimizasyonu, indirim yönetimi disiplini ve tedarik zinciri verimliliği önceliklerimiz arasında yer alıyor. İşletme sermayesi yönetimi ve finansman maliyetlerinin daha etkin kontrolü ile operasyonel kârlılığımızı net kârlılığa daha güçlü yansıtarak küresel marka olma yolundaki kararlı yürüyüşümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.