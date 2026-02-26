Suwen’in yurt dışı büyümesi Gürcistan ile devam ediyor

Kocaeli

Türkiye’de kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe faaliyet gösteren Suwen, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışında mağazacılık, e-ticaret ve toptan satış kanalları üzerinden satışa sunuyor. Deloitte’nin 2021 Sektör Raporu’na göre, mağaza sayısı artışında öne çıkan markalardan biri olan Suwen, 2025 itibarıyla Türkiye’nin 51 ilinde 186, yurtdışında ise 17 mağazaya ulaştı.

Yurt dışı büyüme vizyonunu kararlılıkla sürdüren Suwen, tasarım odaklı yaklaşımını global pazarlara taşımaya devam ediyor. Marka, uluslararası mağazalaşma stratejisinin son halkası olarak Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, kentin en yoğun alışveriş merkezlerinden biri olan East Point’te yeni mağazasını açarak bölgedeki varlığını güçlendirdi.

Suwen’in Gürcistan pazarındaki ilk yatırımı olan Tiflis East Point mağazası, 221 metrekarelik geniş alanıyla markanın yurt dışındaki en büyük ve en kapsamlı mağazalarından biri olarak öne çıkıyor. Modern iç mimarisi, zengin ürün gamı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla tasarlanan mağazada; iç giyimden ev giyimine uzanan tüm koleksiyonlar bir arada sunuluyor.

Gürcistan yatırımıyla birlikte Suwen, yurt dışı operasyonlarını 8 ülkede toplam 17 mağazaya taşıdı. Romanya’daki 7 mağazalık varlığın yanı sıra Kıbrıs, Irak ve Moğolistan’da ikişer, Azerbaycan, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi)’nde birer mağaza ile faaliyet gösteren marka, Gürcistan’ın eklenmesiyle Orta Asya’dan Körfez’e, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada Türk perakende sektörünü temsil ediyor.

"Sınırları aşan bir büyüme hikayesi yazıyoruz"

Yurt dışı yatırımlarına dair değerlendirmelerde bulunan Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki açılışımızın hemen ardından Gürcistan pazarında, Tiflis’in kalbinde yer almak bizim için büyük bir gurur. East Point mağazamızın 221 metrekarelik genişliği, oradaki tüketicilere verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Hedefimiz, 8 ülkede ulaştığımız 17 mağaza sayısını kısa sürede çok daha yukarı taşıyarak Suwen’i dünya kadınlarının vazgeçilmez markası haline getirmektir" ifadelerini kullandı