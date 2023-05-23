T-Hesap, girişimcilere dijitalleşmenin yolunu açıyor

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - 2022 yılında kendi ölçüm verilerine göre yüzde 96 müşteri memnuniyeti ile müşterilerinin ticari hayatlarında karşılaştığı zorlukları kolaylaştırmayı başardıklarını açıklayan T-Hesap Teknolojileri Kurucu Ortağı Münevver Karakaya, sundukları butik hizmetlerle öne çıktıklarını söyledi.

İşletmecilik, finans, muhasebe ve vergi alanlarında kanuni mevzuatlara ve küresel standartlara uygun, dijital trendleri yakından takip eden bir platform olarak ticari hayatta karşılaşılabilecek her türlü zorluğa karşı müşterilerinin çözüm ortağı olduklarını aktaran Karakaya, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayarak kendi işinin sahibi girişimcilere işlerine daha fazla odaklanma fırsatı yaratmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Şirket kurulumu ve muhasebe çözümleri ile müşterilerine stok takibi, müşteri ilişkileri, satış yönetimi, fatura ve irsaliye takibi gibi tüm iş süreçlerini tek bir panelden yönetme imkânı sundukları bilgisini paylaşan Karakaya, “Ayrıca sanal ofis hizmetlerimiz ile yeni nesil mekândan bağımsız çalışma sistemleri sayesinde kurumsal adres sahibi olma olanağını sağlıyoruz. T-Hesap olarak iş süreçlerini dijitale taşıyarak zamanın etkin, kolay ve hızlı bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Profesyonel yaklaşımdan ödün vermeyerek müşterilerimizin temel ihtiyaçlarını özgün stratejiler geliştirerek karşılıyoruz. Alanında uzman ekibimiz ve yetkin iş ortaklarımız sayesinde şirket kuruluşu, muhasebe, vergi süreçleri gibi girişimcilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelebilecekleri, 360 derece hizmet anlayışını benimsiyoruz” diye konuştu.

Globalde şirketleşerek büyüyecek

Yurt içi yapılanmalarını tamamladıklarını belirterek yönlerini yurtdışına çevirdiklerini kaydeden Karakaya, sözlerine şöyle devam etti. “İç piyasada işimizi geliştirip büyütürken diğer yandan gerekli yatırımları yaparak uluslararası arenada kendimize yeni kapılar açıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Macaristan’da bir şirket kurmaya karar verdik. Sonrasında ise birçok ülkede şirketleşmeye giderek uluslararası ticaret ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Hedefimizde Amerika, İngiltere ve Macaristan başta olmak üzere birçok ülke bulunuyor ve bunlarla ilgili iş birlikteliklerine başladık.”