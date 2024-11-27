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TABİP’te 1140 dekar alanda 5 milyon fide toprakla buluşturuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020’de başlattığı TABİP kapsamında il genelinde ilk etapta yaklaşık 1140 dekar alanda 5 milyon fide toprakla buluşturuldu.

Haber Merkezi
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TABİP’te 1140 dekar alanda 5 milyon fide toprakla buluşturuldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) 2024 üretim sezonunu tamamladı. Bu doğrultuda dikim ve hasat çalışmalarında istihdam edilen kadın çalışanlara teşekkür edidi. Büyükşehir Belediyesi, 2020’de başlattığı TABİP kapsamında il genelinde ilk etapta yaklaşık 1140 dekar alanda 5 milyon fide toprakla buluşturuldu.

TABİP’te 2024 üretim sezonu tamamlandı

Olgunlaşan tıbbi ve aromatik bitkilerin bu sezon ilk hasat mesaisi sona erdi. Dikim ve hasat çalışmalarında istihdam edilen 42 yardımcı personele, İzmit Muhtarhane’de düzenlenen toplantıda emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Yardımcı kadın personellerin 2025 mayıs ayında yeni sezon için dikim ve hasat çalışmalarında yeniden istihdam edileceği bildirildi.

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