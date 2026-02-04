TAFE Traktör, Agroexpo’da yeni bahçe ve meyve traktörlerini sergiliyor

İZMİR / EKONOMİ

Ürünlerini Türkiye’deki çiftçilerin ihtiyaçları ve yerel tarım koşulları göz önünde bulundurularak tasarlayan TAFE Traktör, yeni traktör modellerini İzmir Tarım Fuarı’nda sergiliyor. Manisa’daki tesisinde üretim yapan TAFE, Türkiye’nin tarım koşullarını dikkate alarak ürün gamını geliştiriyor. Bayi ağı ile satış sonrası servis ve hizmet altyapısıyla da Türkiye genelindeki çiftçilere destek sunuyor.

İzmir Tarım Fuarı süresince TAFE, özellikle bahçe, bağ ve meyve yetiştiriciliği uygulamalarına yönelik olarak geliştirilen yeni Bahçe ve Meyve Serisi traktörlerini tanıtıyor. Kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti ve verimli güç aktarımıyla öne çıkan bu seri, TAFE’nin hassas tarım operasyonlarını desteklemeye yönelik yaklaşımını yansıtırken; ergonomik yapıları, güçlü motor performansları ve düşük bakım gereksinimleriyle dikkat çeken TAFE 5015 GE, 5515 GE, 6515 GE, 7515 GE ve 6515F modelleri fuar standında sergileniyor.

Bahçe Serisi’nde 50–75 HP güç aralığında sunulan traktörler, bahçeler ve sıra arası ekimler için kompakt yapıları ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkarken; 65 HP gücündeki Meyve Serisi model 6515 F, bahçe ve meyve yetiştiriciliği operasyonlarında güçlü, çevik ve verimli performans sunuyor. Fuarda ayrıca Türkiye’de yaygın olarak kullanılan TAFE 6028M kompakt traktör ile 20–75HP güç aralığındaki Kompakt, Utility ve Kabin Serilerinden yeni nesil modeller sergilenmekte; bu traktörler yüksek tork, yakıt verimliliği ve kullanım kolaylığıyla ziyaretçilere tanıtılıyor.

TAFE, Türkiye genelinde 50’den fazla noktada hızla büyüyen servis ve yedek parça ağıyla müşterilerine kesintisiz destek sunarken, Manisa’daki merkezi yedek parça deposu üzerinden online CRM ve e-katalog sistemiyle 24 saat içinde parça tedariki sağlıyor. AB Stage V uyumlu atölyeleri, eğitimli teknisyenleri, yerinde servis hizmetleri, garanti süresi boyunca işçilik ücreti alınmadan gerçekleştirilen bakım uygulamaları, iki yıl traktör garantisi ve TAFE Premium Orijinal Yağ kullanımıyla uçtan uca güvenilir bir müşteri destek deneyimi sunan TAFE, Şubat 2025’te Manisa’da açılan TAFE Deneyim Merkezi (TEC) ile çiftçiler, bayiler ve servis teknisyenleriyle doğrudan etkileşimi güçlendirmekte; fuar kapsamındaki demonstrasyon ve bilgilendirici paylaşımlarla bilgi, eğitim ve uzun vadeli iş birliklerine verdiği önemi vurguluyor.