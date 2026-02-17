Tafe, Türkiye pazarına, Türk çiftçisine uyarladığı traktörlerle Manisa’dan girdi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Manisa’da bulunan, üretim tesisinde, üzüm, zeytin, narenciye, elma ve sert çekirdekli meyveler gibi ürünlerin yaygın olarak yetiştirildiği, Türk tarım koşullarına özel traktörler tasarladıklarını söyleyen Tafe CEO’su Sandeep Sinha, Garden ve Fruit Serisi traktörlerinin avantajlarını anlattı.

Tafe’nin, dünya genelinde birçok pazarda güçlü bir varlığa sahip, dünyanın en büyük traktör üreticilerinden biri olduğunu söyleyen Sinha, “Türkiye’de ise Manisa’da bulunan, üretim tesislerinde, Türk tarım koşullarına özel olarak tasarlanan traktörlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki ürün portföyümüz; farklı ürün grupları ve arazi koşullarının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde, 100 HP’ye kadar klasik, kompakt, bahçe, tarla ve kabinli traktörleri kapsıyor. Bayii ağımıza ve satış sonrası hizmet altyapımıza önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Güçlü yedek parça bulunurluğu, eğitimli teknik ekipler ve hızlı servis anlayışımız sayesinde çiftçilerimize kesintisiz ve güvenilir hizmet sunuyoruz” dedi.

“Tafe Deneyim Merkezi’ni açtık”

2025 yılı, Tafe Traktörleri’nin Türkiye pazarına resmî olarak giriş yaptığı için şirket için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Sinha, “Bu yıl, Türk çiftçilerine yerel ihtiyaçlara uygun ürün ve çözümler sunmaya yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün başlangıcını temsil ediyor. 2025 yılında Manisa’da ilk Tafe Deneyim Merkezi’ni açtık. Bu merkez, çiftçilerle daha yakın temas kurma hedefimizin önemli bir yansıması. Ziyaretçilerimiz burada traktörlerimizi birebir deneyimleyebiliyor, ürün özelliklerini yakından inceleyebiliyor ve Tafe’nin kalite, performans ve dayanıklılık yaklaşımını doğrudan gözlemleyebiliyor” diye konuştu.

Sinha, “Konya Tarım Fuarı’nda TAFE Traktörleri’nin ilk kez yer alması başta olmak üzere, Türkiye genelinde birçok önemli tarım fuarına katılım sağladık. Türkiye’de üretilen traktörlerimizi, dünyanın en büyük tarım fuarı olan Agritechnica 2025’te sergilemek ise TAFE için gurur verici bir adım oldu. Genel olarak 2025 yılı, Tafe’nin Türkiye’deki büyüme yolculuğu için sağlam bir temel oluşturdu” dedi.

“Garden ve Fruit Serisi traktörlerini Türk çiftçisine özel tasarladık”

Türkiye’nin, üzüm, zeytin, narenciye, elma ve sert çekirdekli meyveler gibi ürünlerin yaygın olarak yetiştirildiği, güçlü bir bağ ve bahçe tarımı potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Sinha, “Bu üretim alanları; dar sıralar, engebeli araziler ve yüksek dikim yoğunluğu gibi zorlu çalışma koşullarını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda budama, ilaçlama, hasat ve taşıma gibi sezon boyunca farklı operasyonları verimli şekilde destekleyebilecek traktörlere ihtiyaç duyuluyor. TAFE’nin Garden ve Fruit Serisi traktörleri, bu pazarın ihtiyaçlarına özel olarak uyarlandı. Bahçe, bağ ve meyve bahçelerinde alan kısıtlarının ve hassas çalışmanın ön planda olduğu koşullar için tasarlanan bu modeller; kompakt yapı, yeterli güç ve yüksek dayanıklılığı bir arada sunuyor” ifadelerini kullandı.