TAİDER'den, Petroyağ'a 'Kurumsal Yönetim' ödülü

EKONOMİ / KOCAELİ

Petroyağ Lubricants’in sürdürülebilirlik konusundaki başarıları neticesinde TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından düzenlenen 7. Dönem Zirvesi'nde ödül almaya layık görüldüğünü söyleyen Petroyağ Lubricants Genel Müdürü Refik Nuri Düzgören, “Başka şirketlerin de TAİDER’in düzenlediği Kuzey Yıldızı Programına katılmasını ve bu programdan yararlanmasını tavsiye ediyorum. Şirket içinde yönetim sistemlerimizi uygularken, işletme körlüğüne yakalanmadan işyerlerindeki artı ve eksilerin tespit edilmesine yardımcı olan Kutup Yıldızı Programı’nın “üçüncü göz” mekanizması ile şirket genelinin sistemsel ve yönetsel olarak değerlendirilmesi oldukça önemli” ifadesini kullandı.

“Personel politikamızı şirket başarımızın önceliklerinden biri olarak görüyoruz”

Petroyağ Group olarak son 5 yılda kurumsallaşma yolunda büyük adımlar attıklarından bahseden Düzgören, “Şirket olarak personel politikamızı şirket başarımızın önceliklerinden biri olarak görüyor, bu alanda çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal haklar ve mesleki gelişim ile çalışanlarımızın huzur bulduğu, güven duyduğu bir ortamda daha üretken ve verimli çalışabilmelerini hedefliyoruz. Kurumsallaşma konusunda gösterdiğimiz çabanın TAİDER tarafından değerlendirilerek “Kurumsal Yönetim” kategorisinde Kuzey Yıldızı Ödülü’ne layık görülmesi, son 5 yıldır üzerinde çalıştığımız Kurumsal Gelişim, Kurumsal Kültür, Kurumsal Strateji ve Yönetim alanlarında doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi. Bu ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.