Talas Belediyesi, plastik atıklarından asfalt üretti

KAYSERİ / EKONOMİ

İlçe sınırlarından toplanan geri dönüşüm plastik atıkları, Talas Belediyesi’nin laboratuvarındaki testlerden başarıyla geçerek asfalt olarak yola serildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi ile Tarif Sokak bağlantı yolunda serilen geri döşümden asfalt çalışmalarını inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Yalçın, yol ve asfalt yapımının belediyelerin en önemli hizmetlerinden biri olduğunu belirterek, “Asfaltın daha çevreci ve kullanışlı hale gelmesini sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalarda sona geldik. Şimdi bitümün bir bölümü yerine artık plastik atıkları kullanıyoruz. Bu nedenle de çok büyük kazanç elde ediyoruz. Artık Talas’ta plastik atıklardan yapılan asfaltlar olacak” dedi.

Bin 200 metrekarede 99 bin lira kazanç sağladı

Çalışmanın yapıldığı bin 200 metrekarelik alanda 150 ton plastik asfalt serilirken, sıcak karışım asfalt kullanılsaydı bu rakam 216 tona çıkacaktı. Plastik asfaltta kullanılan bitüm ise 6,7 ton olurken, sıcak karışım asfalta ise 10,8 ton kullanılacaktı. Maliyet hesabına bakıldığında ise sıcak karışım asfalt 324 bin lira olacaktı ancak plastik asfalt ile 225 bin lira harcandı. Böylelikle bin 200 metrekarelik alanda yapılacak asfaltta 99 bin lira kazanç elde edildi. Yalçın, atık plastiğin asfaltta kullanımının çok yönlü fayda sağladığını ifade ederek, “Plastik atıkların yol yapımında kullanılması ile hem önemli çevre sorunlarının önüne geçilerek dünyanın daha yaşanabilir olmasına katkı sağlıyoruz hem de tükenebilir enerji kaynaklarına bağımlılığı da azaltmaya yardımcı oluyoruz” diye konuştu. Yapılan çalışmalarda plastik asfalt karışımlarının sıcak karışım asfaltlara göre neredeyse 3 kat daha uzun ömürlü olduğunun saptandığını da aktaran Mustafa Yalçın, “Plastiğin asfalt kullanımındaki deney sonuçlarında görüyoruz ki asfalt dayanımı, diğer asfaltlara göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla. Bu sonuçlar da üretim maliyetini ciddi oranda düşürüyor” ifadelerini kullandı.