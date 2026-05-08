Talas’ın Şeffaf Odası, 8 dilde tescillendi

KAYSERİ/EKONOMİ

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ve lisansüstü eğitimine devam eden Mehmet Erdem Yağcıoğlu ile birlikte yürütülen akademik çalışmalar neticesinde hazırlanan makale, sosyal bilimler alanında uluslararası saygınlığa sahip "Turkish Studies - Economics, Finance, Politics" dergisinde yayımlandı. Çalışma, bilimsel tarafsızlığın ve kalitenin en katı ölçütü olan "Çift Kör Hakem" sisteminden geçerek, Mustafa Yalçın’ın yönetim vizyonunu uluslararası literatüre rol model olarak kaydetti.

Türkiye genelindeki belediye başkanları arasında, yürüttüğü projeleri akademik düzeyde teorize edilerek kendi ismiyle dünya literatürüne giren sayılı liderlerden biri olan Başkan Mustafa Yalçın, bu başarısıyla yerel yönetim tarihine geçti. Edward Bernays’in halkla ilişkiler alanındaki öncü yaklaşımıyla başlayan ve James E. Grunig ile Todd Hunt’un ortaya koyduğu “Çift Yönlü Simetrik İletişim Modeli” ile kuramsal çerçevesi güçlenen iletişim anlayışı temel alınarak hazırlanan makalede, “Şeffaf Oda” uygulamasının yerel yönetimlerdeki en somut, başarılı ve sürdürülebilir örneklerden biri olduğu bilimsel verilerle ortaya konuldu.

2025 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport University ev sahipliğinde düzenlenen IX. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda (INCSOS) Mehmet Erdem Yağcıoğlu tarafından bildirisi sunulan ve büyük ilgi gören proje, Mart 2026 itibarıyla tam kapsamlı bir bilimsel tescile dönüştü. Dergi editörleri tarafından İngilizceden Japoncaya, Arapçadan Almanca ve Rusçaya kadar 8 farklı dile çevrilen çalışma, dünya genelindeki araştırmacılar ve yerel yöneticiler için temel bir rehber haline geldi.