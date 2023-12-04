“Tam tasdik hizmeti vergi gelirlerini artıracaktır”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yeminli mali müşavirlerin, 1989 yılından itibaren geçen 34 yıl içinde, işletmelerin finansal tablolarının denetimini ve tasdik işlemlerini, başarıyla yerine getirdiğini, bu sayede de kamu ve özel sektörün güvenini kazandığını belirten Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı İhsan Akar, “Biz, ülkemizdeki 8 yeminli mali müşavir odası içinde üye sayısına göre 4. büyüklükteki Bursa YMM Odası olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsıyoruz. Bölgedeki toplam 191 kayıtlı ve 129 fiilen çalışan yeminli mali müşavir ile 50 civarındaki yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketine hizmet veriyoruz” dedi.

Son dönemde sıkça konuşulan Gelir/Kurumlar Vergisi tam tasdik hizmetinin zorunlu hale gelmesi ile ilgili yapılacak bir düzenlemenin, devletin Gelir ve Kurumlar Vergisi gelirlerine olumlu etkisi olacağını belirten Akar, “Gelir/Kurumlar Vergisi’ne yönelik tam tasdik düzenlemesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların uzun süreli ve somut verilere dayandığını ve bu yüzden Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından istenildiğini, taslak çalışmanın yasalaşması halinde; vergisini doğru beyan edip ödeyen işletmeler/mükellef grupları ile muhasebe mesleğini icra eden YMM ve SMMM’lerin faydasına olacağını, hali hazırda beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan önemli bir mükellef kitlesinin olduğunu, yapılacak bir düzenleme sonrasında meslek mensuplarının gözetim ve denetiminden geçmiş vergi beyannameleri vergi gelirlerini artıracağı gibi vergideki kayıp ve kaçağı da önemli ölçüde azaltacaktır” dedi.

“1300 civarında tam tasdik hizmeti veriyoruz”

Yeminli Mali Müşavirlerin zorunlu tam tasdik hizmeti nedeniyle sıkça gündeme geldiğini hatırlatan Akar, “Gelir İdaresi tarafından; yeminli mali müşavir tasdikine tabi işlemlerde, vergiye ve vergi mevzuatına uyumun üst seviyede olması, vergi kayıp ve kaçağının daha az olması, cari dönem denetimi yapabilecek tecrübeli denetim gücünden faydalanılması ve birçok nedenlerle tasdike tabi vergisel işlemlerin kapsamı, niteliği ve sayısı artırılmak isteniyor. Şu anda belli vergisel iş/işlemlerde zaten YMM Tasdik Raporu zorunluluğu bulunuyor. Vergi İdaresi bu işlemlerde elde edilen olumlu ve verimli sonuçlar nedeniyle bu yönde bir düzenleme yapmak istiyor. Diğer yandan 2023 yılında Bursa YMM Odası’na kayıtlı üyelerimizden 1300 civarında kurumlar vergisi tam tasdik hizmeti alan işletme bulunuyor. Ayrıca diğer YMM Odalarına kayıtlı YMM’ler tarafından bölgemizdeki işletmelere verilen tam tasdik hizmetiyle birlikte bu rakamın 2 bin civarında olduğunu, Türkiye de ise tam tasdik alan işletme sayısının 35 bin civarında olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan yeminli mali müşavirlerin, denetim ve tasdik yaptığı işletmelerin çoğunun bünyesinde bir veya daha fazla sayıda SMMM çalışıyor. Yine YMM şirketlerinde ve ofislerinde, iş hacmine uygun çok sayıda SMMM ile çalışıyoruz. Muhasebe mesleğinde YMM ve SMMM’ler, yapılan işlerin niteliğini göz önüne aldığımızda birbirini tamamlayan işler yaptıkları için bu meslekleri birbirinden ayrı düşünemeyiz. Yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler aynı iş kolunda olan ama görev tanımları farklı olan mesleklerdir. 3568 sayılı kanunda YMM’lerin defter tutma yasağı bulunduğundan defter tutamıyoruz, ancak yaptığımız denetimin ve tasdikin doğruluğundan ve sonucundan sorumluyuz. Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirler, işletmelerin her türlü KDV-ÖTV mahsup ve iade alacakları ile kesinti yoluyla ödenen vergilerin iade/mahsuplarını, mevzuata uygun, doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sorumluluk almak suretiyle yerine getirmekte ” ifadelerini kullandı.