Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kamuoyunda endişe yaratıyor

Eskişehir/Ekonomim

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Gerekçesi’nde, “Otomatik Katılım Sistemi işveren katkısının da dahil edilmesiyle ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülecek; tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır” ifadelerine dikkat çekerek, bunun zorunlu bir modele dönüşme ihtimaline karşı kamuoyunda ciddi endişeler doğurduğunu vurguladı.

“Kamuoyu aydınlatılmalı”

Arslan, hükümetin daha önce de gündeme getirdiği ancak sendikaların ve kamuoyunun yoğun tepkisiyle geri çekmek zorunda kaldığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile kıdem tazminatının da tartışmalara dahil edilmesinin kaygı verici olduğunu belirtti.

CHP’li Arslan, çalışanların hak ve güvencelerinin hangi ölçüde etkileneceğinin açıkça ortaya konulmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Arslan’ın Bakan Işıkhan’a yönelttiği kritik sorulardan bazıları şunlar:

• 2025 bütçe gerekçesinde yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile kastedilen model nedir?

• Otomatik Katılım Sistemi, işveren katkısıyla birlikte zorunlu ikinci basamak emeklilik sistemine mi dönüştürülecek?

• Bu düzenlemenin teknik ve hukuki hazırlıkları hangi aşamadadır?

• Çalışanların kıdem tazminatları bu sisteme aktarılacak mı?

• Fonların kamu açıklarını finanse etmek amacıyla kullanılması yönünde bir risk söz konusu mudur?

• BES ve OKS’de birikimi bulunan yurttaşların hakları nasıl korunacaktır?

“Çalışanların hakları pazarlık konusu yapılamaz”

CHP’li Arslan, çalışanların kıdem tazminatı haklarını ve sosyal güvencelerini doğrudan etkileyecek bu tür yapısal değişikliklerin, mutlaka işçi sendikaları, meslek örgütleri ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde tartışılması gerektiğini vurguladı.

Arslan, “Emekçilerin alın teri olan kıdem tazminatına göz dikilmesine asla izin verilemez. Hükümetin bu girişimi, çalışanların geleceğini ipotek altına alabilecek, emekçilerin güvence ve hak kayıplarını beraberinde getirebilecektir” ifadelerini kullandı.