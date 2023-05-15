Tan Grup İş ve İstif Makineleri, yeni fabrikasını hizmete açtı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'nin de katıldığı açılışta Eskişehir iş dünyasından birçok temsilci hazır bulundu. Açılışta konuşan TAN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Karataş, 1980 yılından beri iş makineleri ve istif makineleri üzerine çalıştıklarını belirterek Türkiye çapında hizmet vereceklerini söyledi.



İleri dönemde kendi markalarını yaratmayı hedeflediklerini açıklayan Karataş, "Yeni fabrikamızda sadece satış yapmakla kalmayacağız. Servis ve yedek parça desteğimizle satış sonrası hizmetlerde de müşterimizin yanında olacağız. Böylesine büyük bir yatırım yapmak zor olabilir ancak biz bugünün ve yarının planlamasını yaparak bu işe koyulduk. Önümüzdeki dönemde istihdam sayımızı artırmayı planlıyoruz. Uzun vadede ise kendi markamızı yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.