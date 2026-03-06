Taner: “Herkesi kapsayan, ürün odaklı ve güçlü temsil dönemi başlatacağız”

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) başkan adayı Hamdi Taner, 2026 seçimlerine yönelik hazırladığı bildirgede birliğin daha kapsayıcı, daha şeffaf ve küresel pazarlarda daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını söyledi. Taner, “Birliğimizi, ihracatçıların yanında olan, proje üreten ve çözüm geliştiren bir yapıya dönüştürmek istiyoruz” dedi. Taner’in vizyonunun ilk başlığını ‘kapsayıcı yönetim anlayışı’ oluşturuyor. Bursa’nın yanı sıra diğer illerin de yönetimde temsil edileceğinin altını çizen Hamdi Taner, kapsayıcı ve dengeli bir yönetim anlayışıyla hareket eden bir birlik olacaklarını belirterek, yeni dönemde ürün bazlı bir yapılanmaya geçeceklerini ifade etti. Bu kapsamda zeytin, incir, armut, şeftali-nektarin, kiraz, narenciye, domates, biber, kabak vb. gibi ana ihracat kalemleri için ‘Ürün Heyetleri’ kurulacağını açıklayan Taner, “Her ürünün kendi dinamiği var. Üretici, ihracatçı ve uzmanları aynı masada buluşturarak ortak akılla hareket edeceğiz. Her ürün kendi uzmanlığıyla masada olmalı. Yönetim kurulu stratejik çerçeveyi çizecek, ürün heyetleri detay çalışmaları yürütecek, verimli ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirilecek” ifadelerini kullandı.

Üye sayısı artacak, bütçe büyüyecek

Taner, birliğin etki alanını genişletmek için, Bursa’da faaliyet gösteren tüm ihracatçıları UYMSİB çatısı altında toplamayı hedeflediklerini belirtti.“Üye sayımızı artırdıkça bütçemiz güçlenecek. Bu kaynağı da yine ihracatı destekleyecek projelere, tanıtım faaliyetlerine ve pazara giriş çalışmalarına yönlendireceğiz” diyen Taner, güçlü temsilin güçlü bütçeyle mümkün olacağını dile getirdi. Taner, yaş meyve sebze ihracatı yaptığı halde farklı birlikler üzerinden kayıtlı görünen firmalar bulunduğunu belirterek, basit idari düzenlemelerle bu firmaların UYMSİB çatısına kazandırılabileceğini ifade etti.“Yanlış birlik kaydı nedeniyle mamul ya da başka sektörlerde görünen çok sayıda ihracatçı var. Oysa ürün yaş meyve sebze. Bu durum hem temsil gücünü hem de birliğin bütçesini doğrudan etkiliyor” diyen Taner, üye tabanının genişletilmesiyle bütçenin büyütüleceğini ve daha etkin projeler geliştirileceğini söyledi.

Devlet desteklerinde tam rehberlik

Öne çıkan başlıklardan biri de devlet desteklerine erişim. Taner, birçok ihracatçının fuar katılımı, sertifikasyon, depolama ve analiz desteklerinden yeterince haberdar olmadığını belirterek, yeni dönemde başvuru süreçlerini sadeleştiren ve üyeleri bilgilendiren bir sistem kuracaklarını söyledi. Taner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlık bütçe ayırıyor ancak sahada birçok firma bu destekleri bilmiyor ya da başvuru süreçlerini yönetemiyor. Birliğin asli görevlerinden biri ihracatçı ile kamu arasında köprü olmaktır. İhracatçımızın hakkı olan teşviklerden eksiksiz yararlanmasını sağlayacağız. Eğitimlerle ve birebir rehberlikle destek süreçlerini kolaylaştıracağız.”

Pestisit kalıntısı ile topyekûn mücadele

Pestisit kalıntısı konusunun sektörün en kritik başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Taner, her ürün için Türk Gıda Kodeksi ile Avrupa ve Rusya pazarlarının MRL limitlerine tam uyumlu üretim modelleri geliştirileceğini kaydetti. Bu süreçte bakanlık temsilcileri,Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları, ilaç bayileri, üretici ve ihracatçılar ile sıkı bir işbirliği kurmayı hedeflediklerini söyleyen Taner, “Hedefimiz, tüm pazarlar için standart ve sürdürülebilir bir üretim planı oluşturmak” dedi. Taner, ihracatın artmasının en önemli koşulunun yeni pazarların açılması olduğunu belirterek, Japonya, Çin, Hindistanve ABD gibi yüksek nüfuslu ve güçlü ekonomilere sahip ülkelere yaş meyve ve sebze ihracatının başlaması ve mevcut ihracatın çeşitlendirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını anlattı. Taner, “İlgili bakanlıklar ve kurumlarla birebir temas kurarak mevcut girişimleri hızlandıracağız. Yeni pazarlara erişim için sonuç odaklı bir diplomasi yürüteceğiz” açıklamasını yaptı.

Laboratuvar yatırımı ve Tarım 4.0

Bölgesel laboratuvar yatırımlarının da gündemlerinde olduğunu belirten Taner, ihracatçıların analiz süreçlerini hızlandıracak ve maliyetleri düşürecek yatırımlar planladıklarını söyledi. Önceliklerinin zeytin ve zeytinyağı analizlerinin yapılabileceği bir laboratuvar kurulması olduğunu belirten Hamdi Taner, söz konusu laboratuvarın, başta Gemlik, İznik ve Mudanya bölgeleri olmak üzere tüm zeytin ihracatçılarına hizmet verecek bir noktada planladıklarının bilgisini verdi. Taner öte yandan, Tarım 4.0 vizyonu çerçevesinde yapay zeka destekli uygulamaların üretimden paketlemeye, lojistikten satışa kadar tüm süreçlerde devreye alınması için çalışacaklarını ifade ederek, “Verimliliği artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek için teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak için gerekli eğitimleri organize edeceğiz” dedi.

Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenlemesi başta olmak üzere yeşil dönüşüm sürecine hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Taner, karbon ayak izi ve sürdürülebilir üretim konularında eğitim programları düzenleyeceklerini belirtti. Finansmana erişim başlığında ise düşük maliyetli kredi imkanları ve teşvikli finansman kaynakları konusunda kesintisiz bilgi akışı sağlayacaklarını ifade eden Taner, “Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde finansman en kritik başlık” dedi.

Taner, hedeflerinin UYMSİB’i daha güçlü temsil edilen, bütçesi büyüyen ve küresel rekabette daha etkin bir yapıya dönüştürmek olduğunu sözlerine ekledi.