Tankomilk, Süt Soğutma Tankında küresel pazarı hedefliyor

Genel Müdür Ertan Uzuner, Çorum’da kurulu tesislerinde dikey, yatay ve alttan motorlu seçenekleriyle 300 litreden 20 tona kadar çeşitli kapasite aralıklarında üretimini gerçekleştirdikleri süt soğutma tanklarını Tankomilk markasıyla piyasaya sunduklarını söyledi. Uzuner, Çorum ve Karadeniz Bölgesi’nde tek süt soğutma tankı imalatçısı olduklarını, Türkiye genelinde ise sektörde ilk beş içerisinde yer aldıklarını belirtti.

Çorum’da kurmayı planladıkları yeni yatırımları hakkında da bilgi veren Uzuner, “Şu an yeni bir yatırım üzerine çalışıyoruz. Çorum OSB’de yeni üretim tesisi kuracağız. İlk etapta 15 milyon liralık bir yatırımla başlayacağız. Beş bin metrekare kapalı alana sahip olmasını hedeflediğimiz bu tesisle birlikte artacak üretimimizle hem iç pazardaki payımızı artıracağız hem de uluslararası pazarlarda yer alabileceğiz” diye konuştu.

Yüksek kaliteli süt soğutma tankları üretiyor

Faaliyet gösterdikleri sektörde kalite ve hijyenin en önemli unsurlar olduğunu söyleyen Genel Müdür Ertan Uzuner, “Süt sağıldığı andan itibaren hızlı bir şekilde soğutulmadığı takdirde kalite kaybına uğrar. Süt, yaz-kış hayvandan 38 derece sıcaklıkta çıkar ve 2 saat içerisinde soğutulması gerekir. Eğer soğutulmazsa bakteri üremeye başlar, bu da sütün kalitesini düşürür. İşte biz bu noktada devreye giriyoruz; sütün hijyenik, sağlıklı ve güvenli bir şekilde soğutulmasını sağlamak için yüksek kaliteli süt soğutma tankları üretiyoruz” dedi.

Pazar bölgeleri ve hedefleri hakkında da bilgi veren Uzuner, şunları söyledi:

“Pazarımız; Türkiye genelindeki üretici kooperatifleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Süt Üretici Birlikleri ve en küçük ölçekten başlayarak kendi damızlık sığırı olan tüm üreticiler. Hedefimiz, ulusal ve uluslararası alanda markamızı en bilinen ve en tercih edilen süt soğutma tankı markası yapmak. İhracat hedefimiz şu anda Rusya, Kazakistan ve Afrika. Hayvancılığın yoğun olduğu ülkelerden Kazakistan ve Rusya, bize yakın olmaları nedeniyle çalışmalarımıza başladığımız ilk bölgeler arasında yer alıyor. İhracata da 2027 yılında ilk olarak bu ülkelerden başlamayı planlıyoruz.

Araç üstü süt nakil tankları üretimini hedefliyor

Tesislerinde her biri alanında deneyimli uzman bir ekiple çalıştıklarını ve en sağlıklı, kaliteli ürünleri kullanıcılarla buluşturduklarını anlatan Uzuner, şu bilgileri verdi:

“Bizim ürünümüzün özelliği; 304 kalite kromdan üretilmesi. İçerisindeki elektronik paneli kendimiz ürettiriyoruz. Elektronik panel, sütün derecesini gösteriyor ve termostat sistemi sayesinde kompresörlü soğutma sisteminin durup çalışmasını kontrol ediyor. Poliüretan enjeksiyonla 50 milimetre kalınlığında yüksek yoğunluklu izolasyon uyguluyoruz. Bu sayede süt, soğutulduğu andan itibaren uzun süre muhafaza ediliyor ve ciddi ölçüde elektrik tasarrufu sağlanıyor. Birinci sınıf soğutma sistemi parçaları kullanıyoruz. Kondanserde de aynı kaliteyi tercih ediyoruz. Tartım sistemi ile soğutma ekranını birbirinden bağımsız kuruyoruz. Böylece sistemlerden birinde sorun yaşansa bile diğer sistem çalışmaya devam ediyor. Üretim gücümüz ile sektörde Türkiye’de ilk 5’e gireriz. Kısa süre içerisinde de sütün daha güvenli taşınabilmesi için araç üstü süt nakil tanklarının üretimine başlamayı hedefliyoruz.”