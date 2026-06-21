Tanrıverdi,” Hedefimiz enerjide bölgesel güç olmak”

Şirket Genel Müdürü Bahadır Tanrıverdi, Çorum, Amasya, Samsun, Sinop bölgelerinde faaliyet gösteren kuruluşlarının sahip bünyesindeki uzman ekibi ile müşterilerine en yüksek verimlilikte, güvenilir ve sürdürülebilir enerji altyapıları sunma gayreti içinde olduğunu söyledi. Tanrıverdi, “ Sahip olduğumuz mühendislik gücümüzle güneşin sınırsız enerjisini her işletme ve konut için erişilebilir kılmak ana hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz “ diye konuştu.

BTK Enerji ile yenilikçi ve verimli güneş enerjisi çözümleri sunarak sürdürülebilir bir geleceğe güç verdiklerini anlatan Tanrıverdi, iş kollarında karbon ayak izini azaltmak ve yenilenebilir enerjinin benimsenmesini teşvik etmek için yüksek kaliteli kurulumlar, üstün müşteri hizmetleri ve en son teknolojiyi sunma kararlığı içinde olduklarını söyledi. Tanrıverdi, faaliyet gösterdikleri sektörde temiz, güvenilir ve uygun maliyetli güneş enerjisini herkes için erişilebilir kılarak, gelecek nesiller için daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için çalıştıklarını kaydetti.

Uzun yıllar sektörde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra piyasanın da bu yöndeki ihtiyacını dikkate alarak BTK Enerji ve Danışmanlık Şirketi hayata geçirdiğini anlatan Bahadır Tanrıverdi, “ En büyük hedefim BTK Enerjiyi Türkiye’nin enerji bağımsızlığına en yüksek katkıyı sağlayan ve inovasyon denince akla gelen ilk mühendislik firması konumuna getirmek” diye konuştu. Tanrıverdi, söyle konuştu:

“Yaklaşık 22 yıl sektörde İl ve bölge müdürlüğü görevleri yaptıktan sonra ayrıldım ve piyasanın ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için BTK Enerji ve Danışmanlık Şirketi'ni kurdum. Uzman bir ekip kurarak insanları bu yönde teşvik etmeye çalışıyorum. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları son dönemde etkin bir faaliyet alanı. Ben de bu faaliyet alanının bir parçası olmayı planlıyorum. Doğamızı korumak adına, karbon ayak izinin salınımını azaltmak adına yenilenebilir enerji kaynaklarına insanların rağbet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem alternatif bir enerji kaynağı modeli hem de özellikle elektrik zamlarından sonra insanların daha çok rağbet ettiği bir sektör haline geldi. Biz de bu alanda faaliyet gösteriyoruz. “

Yüksek gerilim hattı, enerji nakil hattı projeleri yapıyor

Çorum, Amasya, Samsun, Sinop bölgelerinde faaliyet gösterdiklerini ve aynı zamanda araç şarj istasyonları kurulumu da yaptıklarını anlatan Tanrıverdi, “ Yüksek gerilim hattı, enerji nakil hattı projeleri yapıyor ve bunları hayata geçiriyoruz. Ama asıl odaklandığımız konu yenilenebilir enerji kaynakları, yani güneş enerjisi kurulumları. Büyük işletmelerde özellikle tükettiği elektrik miktarı kadar bir enerji arzı sağlıyoruz. Özellikle tarım sektöründe çok ciddi faaliyetler gösteriyoruz. Devletimizde, tarım tarafında yenilenebilir enerji kaynağı kullanan çiftçilerimize güzel destekler, hibeler veriyor. Kredi ödemelerinde kolaylıklar sağlıyor. Dolayısıyla biz de bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Fuarlara katılarak çiftçimize devletin vermiş olduğu teşviki anlatmak hem de alternatif bir enerji sunmak için çalışıyoruz.”

BTK Enerji ve Danışmanlık Şirketi olarak sektördeki hedeflerinden de söz eden Bahadır Tanrıverdi, “ Sektördeki hedefimiz şöyle; benim bu şirketi kurarken amacım insanları yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tanıştırmaktı. Bölgede bunun eksikliğini gerçekten çok gördüm, Bu şirketi kurmamdaki amaçlardan bir tanesi de bu” dedi. İş almaları halinde yurdun her noktasında hizmet verme yeteneği ve kapasitesine de sahip olduklarını anlatan Tanrıverdi, “Profesyonel bir ekibimiz var, proje ekibimiz de gerçekten uzman insanlardan oluşuyor. Biz de bu alanda insanlara ulaşabildiğimiz kadar hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Merdiven altı üretim sektöre zarar veriyor

Sektörde kaliteden taviz vermeden müşterilerine daha uygun hizmeti nasıl sunabiliriz arayışında olduklarını belirten Tanrıverdi, en büyük sıkıntının ise merdiven altı tabir edilen işyerleri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“ Merdiven altı çalışanlar bizi zorluyor. Uzman olmayan kişiler bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Biz, çeşitli kalite testlerinden, onaylardan geçmiş ürünlerle, insanların gerçekten kaliteli hizmet alabilmesi adına daha uzman bir ekiple profesyonel anlamda hizmet üretirken maalesef bir kesimde bunlardan yoksun ürünlerle iş yapıp mağduriyetlere neden oluyorlar. Devletten bir beklentimiz. Denetim ve kontrollerini daha sık yapmaları ve sektörde ciddi iş yapan firmaların gelişmeleri için daha ucuz kredi olanakları ile desteklemesi”