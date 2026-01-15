Tarih Yıldırım’da yeniden canlanacak

EKONOMİ (BURSA) - Yıldırım Belediyesi öncülüğünde; Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa şubelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya 42 proje katıldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda 11 proje ödüle değer bulundu. Törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın en önemli tarihi ve turizm akslarından biri olan Setbaşı–Yeşil–Emirsultan hattını bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirterek, çalışmanın bir uygulamadan ziyade vizyon ortaya koymayı amaçladığını vurguladı.

Projenin, bölge sakinleri, akademik odalar ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla ortak akıl temelinde hazırlandığını ifade eden Yılmaz, sürecin Bakanlık destekleriyle hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılında başlatılan bu çalışmanın, kentin tarihi ve manevi kimliğini daha güçlü şekilde öne çıkaracağını belirterek, yarışmanın Bursa için yeni bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olduğunu dile getirdi.