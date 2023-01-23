Tarihi Çarşı’yı ayağa kaldıracak Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu kuruldu

NİHAT DELİBAŞI/ İZMİR

İzmir kent değerlerini koruyup geliştirerek yeni bir iş modeli yaratmak ve yarattığı bu modelle İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni canlandırmak amacıyla hayata geçirilen TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş) ile Re- Pie Portföy güçbirliği kararı aldı. Bu karar uyarınca TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğinde İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) hayata geçirildi.

Fon, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadan nitelikli yatırımcılara İzmir Tarihi Kemeraltı’na ortak olma çağrısı yapacak. Bu sayede İzmir Tarihi Kemeraltı GYF ve TARKEM, Türkiye’deki öncü rolünü pekiştirirken kentsel yenileme ölçeğinde gerçekleştireceği çalışmalarla İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası olmasına da katkı sağlamış olacak.

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş’nin, Türkiye’nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi olarak 2015 yılında kurulduğunu hatırlatan Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisanslı tam kapsamlı portföy yönetimi şirketi olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Şirketin 18 adet gayrimenkul ve 25 adet girişim sermayesi yatırım fonu, 2 menkul kıymet yatırım fonu ve bir de Fiba Emeklilik ile beraber yönettiği Galatasaray Emeklilik fonu ile birlikte 16.9 milyar TL’lik portföy büyüklüğüne sahip olduğunu kaydeden Çamlıbel, İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun bir ‘etki yatırımı’ olduğunun vurguladı.

Çamlıbel, “TARKEM liderliğinde kurduğumuz Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu bir ‘etki yatırımı’ olma özelliği taşıması sebebiyle bizim için çok özel ve anlamlı bir yatırım. İzmir Tarihi Kemeraltı GYF, yatırımcısına hem kazandırmaya hem de İzmir Tarihi Kent Merkezi gibi kültürel bir mirasın hak ettiği değeri görmesi için katkı sağlamaya davet ediyor” dedi.

Dönüşüm için harekete geçilmesi önemli

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de Tarihi Çarşı’yı çekim merkezi yapacak plan ve projelerin hayata geçirilmesi için 100 tane TARKEM’e ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, yeni oluşturulan İzmir Tarihi Kemeraltı GYF’nun bu eksikliği giderecek önemli hamle olduğunu kaydetti. Girgin, “TARKEM, 10 yıldır uyguladığı projelerle Çarşı’nın kaderini değiştirmeye çalışıyor. Ancak Kemeraltı’nın bir değil, binlerce sorunu var. Devletimiz, belediyemiz birçok çalışma yürütüyor. Binaları ayağa kaydırmaya çalışıyor. Ama, mal sahiplerinin sahip çıkmadığı çöküntü alanları oluşuyor. Oysa bu mekanların ayağa kaldırılması, yaşatılması, istihdama katkı sağlayacak yapıya kavuşması gerekiyor.

Bu tek başına TARKEM’in yapabileceği bir şey değil. Bunun için 100 tane TARKEM gerekiyor. Oysa, yurtdışında uzun vadeli yatırım kovalayan birçok fon mevcut. Kurulan bu fonla yerli, yabancı sermayeyi Çarşımıza kazandırma, projelerimize dahil olma imkanı vereceğiz. öylece oluşacak domino etkisiyle Çarşı, esnaf, TARKEM, ortaklar herkes kazanmış olacak” diye konuştu. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de yaptığı değerlendirmede, Fon ile yakalanan fırsata dikkat çekerek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında yüzyıllardır doğu ile batı yu buluşturan Kemeraltı ve Çevresi, yeni yüzyılılımıza girerken bu kurulan Fon ile tarihi bir fırsat yakalamış durumda” yorumunda bulundu.