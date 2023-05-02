Tarihi projedeki Ertuğrulbey Meydanı açıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan değerlerinden biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki çalışmalar devam ediyor. 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde tarihi dönüşüm sürerken Ertuğrulbey Meydanı’ndaki düzenleme çalışmalarını da tamamladı.

Etrafı Cumhuriyet Caddesi, Geyve Han, Ticaret Borsası, Fidan Han, Ertuğrul Bey Camii ve Yorgancılar Çarşısı ile çevrili olan Ertuğrulbey Meydanı’nda yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanı kapsayan çalışma ile bölgenin tarihi dokusu daha da öne çıkarıldı. Projede 2300 yıllık geçmişi bulunun Bitinya dönemine ait mezar odası da cam kaplama ile daha görünür hale getirildi. Tarihi çarşıyı gezen vatandaşların soluklanacağı ayrıcalıklı bir alana dönüştürülen Ertuğrulbey Meydanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

“500 Milyon TL’den fazla harcandı”

Tarihi bölge ile ilgili olarak 2019 yılı sonu itibariyle bir yola çıktıklarını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu özel mekanın ortaya çıkarılması ile alakalı bir hedefimiz vardı. ‘Bu bir rant projesi’ dediler. Ama görüyorsunuz 5 metrekare dahi bir satış yeri yok. Burada sadece ve sadece meydan var ve beraberinde ihya etmeye çalıştığımız bir cami türbe ve hazineler var. Otopark bölgenin en büyük ihtiyacıydı, onu da tamamlıyoruz. Kamulaştırma maliyeti dahil 500 milyondan daha fazla para harcadığımız bir proje oldu. Hanlar Bölgesi’nin 7/24 canlı bir yer olmasını istiyoruz” diye konuştu.