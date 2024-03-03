Tarım KOBİ’leri sürdürülebilir üretimin anahtarı

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Ege KOBİ’leri Buluşuyor etkinliğinin ikinci gününde ‘Tarım KOBİ’leri’ başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Yönetmeni Bilge Keykubat’ın yaptığı oturumda, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü tarımda dijitalleşme ekosistemini, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Akcelep Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Celep tarımsal sanayi ve markalaşmayı, Tarım 4.0 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır katma değerli tarım ve gıda üretiminde fırsatları, Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ise tarımda sürdürülebilirliği anlattı.

Tarım KOBİ’lerinin sürdürülebilir üretimin anahtarı olduğunu vurgulayan panelistler; tarımın dijitalleşmesi, çiftçilerin desteklenmesi, katma değerli üretim ve markalaşmanın artırılması gerektiğini söyledi.

Tarımın dijitalleşmede diğer sektörlere göre geriden geldiğini dile getiren İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, “Çiftçinin teknolojiye ulaşacak parası yoktu. Tarım dijitalleşmeyi geriden takip eden ama dijitalleştikçe verimliliği artan bir alan. Doğal kaynakların iyi kullanılması gerektiği, karbon salınımının verimsizliği, maliyetleri kontrol etmeye çalıştığımız, geriye doğru izlenebilirlik, bunları görmek istiyorsak ürünü takip etmemiz lazım. Bunu tüketicinin de talep etmesi lazım. Artık ürünü almak değil, ürünün ne şartlarda üretildiği, etik ve organik üretim önemli. Bütün bunlarda bilişim uygulamalarına mecburuz. Burada dijital, akıllı ürünlerin geliştirilmesi çok mümkün. Çünkü Türkiye, yazılım teknolojilerinin geliştirilmesinde iyi bir ülke. Bu katma değeri kolay yaratabileceğiniz bir alan. Türkiye tarım makinalarında, akıllı tarımda, tarım 4.0 da bu atılımı yaparak sadece dökme ürün değil, tarım teknolojileri ihraç eden bir ülke olabilir. Dijital teknolojiler artık bir ihracat kalemi haline gelebilir” dedi.

“Kırsalda dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz”

Kırsalda yaşayan, KOBİ’nin tanımına uyan küçük aile işletmelerinin sürdürülebilir tarımın temeli olduğunu dile getiren Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ise, “Sürdürülebilir tarımdan bahsedeceksek Türkiye’de dünyada olduğu gibi örgütlü modelin, kooperatifçiliğin desteklenmesi, ülkenin devlet politikası olması lazım. Yasalarımızda devlet kooperatifleri destekler diye bir madde var, bunun uygulanması gerekiyor. Küçük aile işletmeleri dünyayı doyururken, yoksullukla mücadele ediyor. Kırsalda dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz. Kentlerin kötü gelişmesi, kırsalı yoksullaştırdı” ifadelerine yer verdi.

“60 yıl önceki uygulamaları yapsak pestisit sorunumuz kalmaz”

“Tarım sektörünün kıymetini yeni yeni keşfediyoruz” diyen TOBB KGK Yönetim Kurulu Başkanı ve Akcelep Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Celep, “50-60 yıl önceki uygulamaları yapsak ne pestisit ne akreditasyon sorunumuz olacak. Gelen iklim krizi var, yaptığımız her çalışmayı değiştirecek bir etken. İklim Türkiye’de ılıman iklimden tropikal iklim kuşağına kaymaya başladı. Bu riskler üretimin zorluluklarını gösteriyor. Barajların boşalması, toprakta yaşanan sıkıntılar, kötü kullanım sonucu yaşananlar değişikliklere neden oluyor. Bunlara karşı önlem almak ve geleceğe doğru ilerlemek zorundayız” diye konuştu.

“Sanayimiz ve hizmetlerimiz tarıma dayalı”

Türkiye’nin yüzde 50’si, İzmir’in yüzde 70’inin tarıma dayalı sanayi ve hizmetleri olduğunu aktaran Tarım 4.0 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır, “Sanayimiz ve hizmetlerimiz tarıma dayalı. Tarım, insan tarihi boyunca kapitalin kaynağı oldu. Tarım olmadığı zaman sanayi de hizmette yok. Katma değerli üretim için topraktan aldığını hayvana, hayvandan aldığını toprağa vererek döngüsellik sağlanmalı. Katma değerli üretim için Türkiye’nin çok büyük potansiyeli var. Gıdada farklı yöntemler gerekiyor. Toplumda hastalık oranı arttı. Demek ki kötü besleniyoruz, yediklerimizin içindeki besin değeri azaldı. Canlandırıcı tarımın büyük bir fırsat alanı olduğunu görüyoruz” dedi.